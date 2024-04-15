退休夫妻要擁有現金1500萬實在太難了！ 專家版本：6至700萬但還是建議要有自己的房子
退休金要多少錢才夠？
這個議題每隔一段時間都會被拿來討論一次，我以已退休人士的身份，來談談看。
首先，得先說一個想法，大部分的人是使用固定金額去算，然後越算越多，最後只好一直工作下去，因為錢永遠都不夠。
一般的算法，以國人平均餘命，例如：男性平均餘命77.7 歲，女性則為84.3 歲，再去扣掉你退休時的年齡，然後乘上每年的花費預估，出來的總數，就是退休時要準備的資產。
一般的算法，實際算一遍給你看：
一般有可能會用夫妻兩人為一個單位，一起計算，先假設每月的開銷是5萬，每年花費預計60萬，用80歲來算，退休年齡訂在55歲，那就是（80-55）* 60=1500萬。
若用這個算法，夫妻加總要存1500萬，依照政府2021年的統計，平均每戶資產淨值為1359萬，淨資產的定義是正資產減去負債，所以，是包含房子的。
若以這種算法，一對夫妻要在55歲退休，必須有一間房子再有1500萬，老實說太過嚴苛了！因為雙北地區來說，房子一間隨便也1500萬起跳，那等於退休時淨資產要超過3000萬了！（退休時房子通常會繳清，所以就是1500+1500=3000）。
以上的算法，是以目前的國人壽命來算，誰知道會活幾歲？再加上通膨，最後算完，你會直接打消退休的念頭的。所以，這不是我的算法，只是說明一般問退休金額時，普遍的算法。
我們今天來用一種比較實際的作法，這種做法也許可以解決這種困境！首先，你最好還是要有一間可以自住的房子，這可以保障你的退休生活，不必為房租發愁，且年紀大了，也會有租不到屋的困擾，有自己的房子，還是比較妥當！
有些人可能會想到養老村，但那些方案由私人企業辦理，就算一開始辦得很好，那萬一有重大疾病或其他原因，例如：活太久錢不夠，無法繼續住下去，怎麼辦？
我的方案就是，以退休後（不要用退休前，因為花費不同）每月的支出為基礎，去設計被動收入的金額。那怎麼做呢？我們一開始的原始被動收入，設定不要太高。我們就用4萬來當基礎。因為這個金額是比較容易達到的，4萬是由夫妻兩人的被動收入相加，等於一人有兩萬即可。
接下來要做的事做投資規劃，假設投資平均年報酬可以有6~8%，每個月你必須有剩餘的錢再投入投資，這樣讓你的資產可以在慢速長大。
這邊有幾個重點：
1.假設你們家是會用光你們的所有被動收入，那表示你的被動收入不夠多。那就必須再多一點才退休。舉例來說：假設夫妻雙方退休後，一個月還是要花4萬，那你的被動收入可能至少要5~6萬以上，不要過度計算，否則一輩子都不要想退休。
2.要產生每月4萬的被動收入，要準備多少本金才夠？我們大概抓600~700萬左右。要投資什麼？這就是另外的議題。
3.通常碰到的困難是什麼？如果退休時，要把房子貸款繳清是可能的，但要另外多出一筆600~700萬，這在北部高房價的地區而言，會有一些困難。
要嘛就是有600~700萬，但房子貸款還有一些。或者是房子繳清了，但手頭卻沒剩多少了！
4.有些朋友的作法，把高價坪數高的房子賣掉，去買坪數低總價低的房子（因為兒女可能已結婚），兩房或大套房的房子，也許就夠兩老養老。
5.是否有其他方式擴大資產？有，透過較安全的借貸方式擴大本金，讓你的被動收入快速提升，有兩種方式較為安全，一是股票質押，二是理財型房貸，這也是需做功課的項目。
結論
1.退休前要準備一間房子，還有就是每月穩定的被動收入，且必須每個月有一些剩餘，剩餘的錢盡量全數投入。
2.當你的現金流高過你的退休每月支出很多時，這時要旅遊要做一些開銷，只要在範圍內，就不會再受到限制。至於這要退休後幾年可以達到，還是看如何做資產投資規劃，而不是看一個固定的財富數字。
◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
▪ 他靠青安貸款買房想再出租 過來人曝嚴重下場：恐被法拍
▪ 南霸天拋「台積電理論」：未來這五區房價會接近
▪ 獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解
▪ 債務風暴正在醞釀 都是房地產惹的禍？
▪ 16家國銀開辦以房養老 七家首季業績都掛「蛋」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言