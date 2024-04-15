退休夫妻要擁有現金1500萬實在太難了！ 專家版本：6至700萬但還是建議要有自己的房子

這個議題每隔一段時間都會被拿來討論一次，我以已退休人士的身份，來談談看。

首先，得先說一個想法，大部分的人是使用固定金額去算，然後越算越多，最後只好一直工作下去，因為錢永遠都不夠。

一般的算法，以國人平均餘命，例如：男性平均餘命77.7 歲，女性則為84.3 歲，再去扣掉你退休時的年齡，然後乘上每年的花費預估，出來的總數，就是退休時要準備的資產。

一般的算法，實際算一遍給你看：

一般有可能會用夫妻兩人為一個單位，一起計算，先假設每月的開銷是5萬，每年花費預計60萬，用80歲來算，退休年齡訂在55歲，那就是（80-55）* 60=1500萬。

若用這個算法，夫妻加總要存1500萬，依照政府2021年的統計，平均每戶資產淨值為1359萬，淨資產的定義是正資產減去負債，所以，是包含房子的。

若以這種算法，一對夫妻要在55歲退休，必須有一間房子再有1500萬，老實說太過嚴苛了！因為雙北地區來說，房子一間隨便也1500萬起跳，那等於退休時淨資產要超過3000萬了！（退休時房子通常會繳清，所以就是1500+1500=3000）。

以上的算法，是以目前的國人壽命來算，誰知道會活幾歲？再加上通膨，最後算完，你會直接打消退休的念頭的。所以，這不是我的算法，只是說明一般問退休金額時，普遍的算法。

我們今天來用一種比較實際的作法，這種做法也許可以解決這種困境！首先，你最好還是要有一間可以自住的房子，這可以保障你的退休生活，不必為房租發愁，且年紀大了，也會有租不到屋的困擾，有自己的房子，還是比較妥當！

有些人可能會想到養老村，但那些方案由私人企業辦理，就算一開始辦得很好，那萬一有重大疾病或其他原因，例如：活太久錢不夠，無法繼續住下去，怎麼辦？

我的方案就是，以退休後（不要用退休前，因為花費不同）每月的支出為基礎，去設計被動收入的金額。那怎麼做呢？我們一開始的原始被動收入，設定不要太高。我們就用4萬來當基礎。因為這個金額是比較容易達到的，4萬是由夫妻兩人的被動收入相加，等於一人有兩萬即可。

接下來要做的事做投資規劃，假設投資平均年報酬可以有6~8%，每個月你必須有剩餘的錢再投入投資，這樣讓你的資產可以在慢速長大。

這邊有幾個重點：

結論

1.退休前要準備一間房子，還有就是每月穩定的被動收入，且必須每個月有一些剩餘，剩餘的錢盡量全數投入。

2.當你的現金流高過你的退休每月支出很多時，這時要旅遊要做一些開銷，只要在範圍內，就不會再受到限制。至於這要退休後幾年可以達到，還是看如何做資產投資規劃，而不是看一個固定的財富數字。

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