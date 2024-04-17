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想領0056配息的0.79元…今天最後買進日！ 專家：總在大家哀號聲中尋找買點

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。記者余承翰／攝影 張幼芳
台股示意圖。記者余承翰／攝影 張幼芳

今（16日）天台股給投資人大大的驚嚇，過程下跌超過600點，終場收跌547.81點，大盤正式跌破兩萬點，讓許多股民哀號連連，紛紛說關掉app該認真上班了，不過看到一片綠油油，才是我真正忙碌的時候，我總是在大家的哀號聲中尋找買點。

到下午，台股新聞開始出現0056調高配息的消息，從原本的0.73元拉到0.79元，稍微撫慰早上受到驚嚇的0056投資人。0056要在4/18日配息，最後買進日為4/17日，每股配發0.79元等於每張配發790元，如果連一月的算進來，0056今年已經配發1.49元囉！

目前0056的淨值組成項目當中，收益平準金有4.85元，資本平準金有8.42元，只是之後要來觀察看看配發的各項佔比大約是多少。只是有了金管會的規定之後，我想投信對於ETF的配息漸漸會趨向正常化，未來應該不會有太誇張的事情才是。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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