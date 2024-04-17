00878為何選其為核心持股…即便高股息ETF這麼多！ 專家：這方面它是佼佼者

高股息標的變多了，孫太為什麼還是以00878做為核心持股？

很多粉絲應該知道，孫太一開始存股投資是從存「個股」開始，當時存最多的就是第一金，等到規模達2,000萬左右，為了「降低單一持股比重+更穩定的現金流」，因此孫太從存個股第一金開始轉換至「ETF-00878」！

前幾天有粉絲詢問，為什麼選擇00878？

其實這還是跟孫太自己存股的「選股邏輯」有關，如同存股輕鬆學書中提及挑選存股標的五步驟，分別是：

選擇體質健全的公司（連續5年EPS大於1元） 選擇股價穩定度高的公司（股本大於300億） 每年配發股利股息 股價不能離淨值太遠 股性相合

而這樣挑選出來的個股通常都是包含著：「穩健」+「穩定成長」+「大型」+「長期獲利」且「配息大方」這幾個要素的好公司！當時的時空背景，孫太挑選標的與00878成分股的重疊度非常高（約70%），也就是說如果我投資00878，大概就等於投資70%自己的篩選股！

因此孫太心想，與其一次花心思去照顧幾十檔個股，不如輕鬆購買一檔ETF，因為購買一檔ETF就等於一次擁有30檔優質的標的，既簡單又輕鬆！

再加上當時00878納入了穩定配息的「收益平準金」制度，孫太為了要擁有穩定的現金流，還特別觀察00878的2季配息狀態，在了解了收益平準金的運作機制再加上連續2季配息穩定之後，孫太才開始了進入了存股階段二「存ETF」的歷程，後期再將資金分散建立一共3檔核心ETF，以自組ETF的方式達到月月配的組合。

為什麼00878是核心持股呢？

如同孫太的一直以來的選股策略，我非常看重「體質健全」的公司，因此在選擇核心持股時，更傾向觀察更久一點的數據，畢竟用「實打實的成績單」佐證投資標的穩健度，是決定納入長期持有存股的重要參考依據，持有00878兩年多來，已配給我高達3,740,117元的股息（已扣除二代健保及匯費），完全符合「穩定的現金流」。

再加上00878的β值大約在0.8左右，這些年表現穩定，發行4年的過程中經歷了幾次大盤回檔與修正，00878的穩定度大家有目共睹，算是高股息ETF中的佼佼者，當然，這個表現還是來自於「成分股」的篩選！進而達到更遠端的期待，那就是幫助我達到「好好退休」的目標。

補充說明：β值0.8是什麼概念呢？大家可以想像成：當大盤下跌10%時，00878只會下跌8%左右

結論

目前00878的基金規模約2,600多億，在台股ETF中排第三（僅次於0050和0056），高股息ETF中排第二，在目前競爭者眾的高競爭年代，受益人數高達123萬人，是台股ETF中受益人數最多；還是ETF定期定額人氣排行榜冠軍，深受百萬投資人的青睞，無論投資標的如何推陳出新，孫太認為能夠自己吃得飽、睡得好且長期持有的標的，就是最適合當下的選擇！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。