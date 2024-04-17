高股息沒錯、但市值型ETF報酬更優！他揭差異：006208是簡單粗暴的首選

近年不少人喜灣投資高股息ETF，不只不用花費心力看盤，還可以定期領取股利，賺零用錢，但也引發部分投資人質疑高股息ETF是左手換右手的疑慮。有網友認為，除非是退休族再考慮高股息ETF，否則市值型ETF報酬更優，是簡單粗暴的首選。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他存股半年，第一支標的為00878，接著也陸續買進006208、00733、00939、VTI，報酬率分別為11%、32%、0.6%、-1%、6%。

該網友表示，投資00733讓台股更分散，報酬也好，00939則是因為被廣告吸引而申購，不打算長抱。前陣子台股趨勢佳，頻創新高，多頭行情下，市值型報酬明顯優於高股息，他建議「除非年長退休者，再考慮高股息，如果薪水夠用，每月還能持續定期投入，市值型是簡單粗暴的首選」。

該網友表示，他規劃所有台股股息持續投入養006208，每月薪水定期不定額投資VTI，00878也不打算賣出，主因是他還有房貸，仍需要一些現金流。他認為，「買高股息沒有錯，但可以多思考報酬率，報酬率才是投資最終目的」。

其他人則留言「很棒的分析，股市本來就不是單選題，沒有對錯能賺錢就好」、「我認為有投資就是好的，市值型長遠確實報酬是高的，高股息短期也確實是贏的，但都是過去的結論，沒人可以預知未來，懂的分散風險才是最重要」。