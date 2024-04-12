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00937B溢價風險仍然要留意！ 女子：花了不符成本價格買進就是貴

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

美國公布3月的生產者物價指數(PPI)年增2.1%（PPI和通膨之間的關係，簡單說是如果PPI上漲，表示生產廠商必須支付更多的成本來製造產品，導致消費者物價指數（CPI）上漲，使通膨程度加劇），本次PPI略低於預期數據2.2%，開啟美國投資人的樂觀情緒，主要資金流向大型科技股，四大指數表現：道瓊-0.01%、標普+0.74% 、納斯達克指數+1.68% 、費城半導體指數+2.42%；而台積電ADR則連續上漲走勢，再+0.67%。

其中，女子有特別關注的還有NVDIA，走出連日低檔徘徊趨勢，站上900美元關卡，大漲了4.11%。而另一方面，美債殖利率跟美元則持續走高。不少台灣投資人昨天資金湧向債券ETF，尤其以群益ESG投等債20+（00937B）最多，溢價在1~2%左右，雖然這檔是主打低價、月配息的債券ETF，但是女子還是再次提醒溢價風險仍然要留意 ，例如買在溢價2%價位的投資人，昨天收盤淨值15.59，但市價15.81，雖然在15元的低價，可是確實就是買貴了，對於價格敏感的投資人，明明是想要累積更多張數（不然每個月配息相對金額就很少），卻花了不符成本的價格買入，那是可以多思考一下的。

美元部分持續走強，1美元兌日圓突破153日圓、兌新台幣也走入近期高檔32.22，對台灣投資人感受最深的是日圓持續弱勢；但沒有感受卻有影響的是「購買美元計價商品」，例如債券ETF就是一種，雖然台股以新台幣計價投資，但是新台幣兌美元匯率從去年的30到今年32，今年購買債券的匯率成本也會反映在淨值當中。

女子小結

債券ETF由於美債殖利率上漲，有便宜價格台灣投資人應該還是會持續買進，但是再次提醒大家要看好溢價幅度，溢價過高的產品不適合持續追高。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 月配息 溢價

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