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23塊的00878即將出現？ 存股哥：別被價格限制…繼續漲買的都會是便宜價

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

槓桿哥的信仰00878今（10日）天盤中突破去年7/31的歷史高價22.89，一度漲到22.95，最終雖然只收在22.8，但距離不曾觸及的23大關也只剩下最後一哩路了。

還記得去年8月到11月這三個月發生什麼事嗎？00878經歷一段時間的小回檔跌到19.5附近，那時還有人說00878已經跌落神壇了，現在回頭一看這3-4個月根本就是讓你補張數的好機會。

而且你會發現很神奇的一件事，從22塊跌下來的19.5是便宜價，從16塊漲上來的19.5是昂貴價，一種價格怎麼會出現兩種看法？

所以我才常常分享，不要被價格限制自己，市場先生給你什麼價你就買什麼價，這樣才能完整參與市場給你的報酬，領到期間投入的所有股息

我在2-3月整理了一下資產，並在2/29買入13張00878，這筆均價21.84，現在看來21.84這個「昂貴價」好像也沒那麼貴，反正股價只要繼續漲，你買進的所有價都會變成「便宜價」。

優質資產只會隨著時間變得越來越貴，連黃金漲幅這麼慢的資產都在短時間暴漲這麼多，所以只要有錢我就要快點兌換成這些可以保值、配息的資產，在這個時代，你光持有現金就是變向的資產縮水。

別人在買股票配股配息，買黃金保值抗通膨，但現金卻躺在銀行裡一年還要承受2%通膨侵蝕，投入優質資產，善用身邊各種可運用的資源，讓現金使用效益更高，才是這個時代的生存之道。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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