00878存股1.8年後帳上獲利100萬！ 投資者：過程其實不簡單…我也是愛求快的人

編按：原文發文時間為2月23日

今天值得做個貼文來紀錄一下，因為在持續投資了一年八個月之後，00878的未實現損益終於突破百萬了。

這20個月，每一天的交易日我都有買00878，也就是大家所說的，持續參與股票市場。算了一下，總共投了341萬，今日(2/22)市值達441.7萬，帳面獲利100.7萬，這區間的不含息報酬為29.5%！

在還沒開始存股之前，我想也沒想過，我竟然敢在一檔股票或ETF投入超過百萬，遑論獲利百萬。然而當你意識到持續參與股票市場的重要性，建立起正確心態後，慢慢的，就敢越投越多錢進去而不會感到心慌。

摩根·豪瑟在「一如既往」一書中提到：

生活中最重要的事物，從愛情到職涯、再到投資，都是因為兩件事而有價值： 「耐心」與「稀缺」 讓事物成長的耐心，以及成長後讓人欣羨的稀缺

在達到百萬未實現損益之際，我內心其實沒有什麼多大的感覺，心裡冒出的唯一想法，是感謝自己這20個月來是如此的有耐心，讓投資部位有機會隨著時間，創造奇蹟。

這一路走來容易嘛？坦白說，其實不簡單。因為大家都喜歡求快，我也不例外，但我還是耐著性子跟自己說，「等待」與「累積」才能讓你嚐到稀缺的果實...

就像樹木的生長一樣，成長快速的木材沒有時間增加密度，質地會變得柔軟疏鬆，而成為真菌與疾病的溫床。因此，長得快的樹，腐爛的也快，永遠沒有機會變老。

我知道我在自己的投資方位上，找到一條明確的道路，而不是摸著石頭過河。如果你相信股票市場是長期向上，你該做的，就是勇敢而堅定的待在市場裡頭。短期來看，或許會有震盪恐慌；長期而言，會有很大豐厚報酬的機率。

最後，我想分享從朋友那邊看到的10字箴言：

想，都是問題 做，才有答案

願我們在投資路上，都能越來越好！

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