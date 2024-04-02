王世堅轟00940靠「台灣價值」騙人買 PTT搖頭曝真正關鍵

00940元大台灣價值高息引發申購熱潮，1日正式上市。立委王世堅質疑，蔡政府連路邊湯米粉、牛肉泡麵等都要求正名，因此也不該放任ETF利用「台灣價值」四字欺騙民眾。PTT網友熱議，有網友狠酸「難怪台灣詐騙盛行，原來光名字就可以騙一堆人」，也有人點出引發熱潮的關鍵是「新聞網紅一直洗」而不是台灣價值。

民進黨立委王世堅指出，蔡政府對路邊攤米粉湯都要求其改名「炊粉」，一碗18元的泡麵只有2粒小牛肉也不能叫牛肉麵，金管會卻放任募資1,800億元的ETF命名為「台灣價值高股息」，他質疑名稱誇大，恐會有欺騙民眾的疑慮。

一名網友在PTT發文轉貼新聞，他笑稱，「金管會表示投資要看長期，不要亂買，謹慎理財，買東西記得要先看」。

其他人則留言「台灣價值是要誤會什麼」、「不然要取同路人？」、「也不是台灣價值被誤會吧，新聞網紅一直洗」、「老實說投資在自己手上，不能賠錢就開始怪來怪去吧」、「人家明明按照指數命名這也在誤導」、「不然要叫同路人高息嗎」、「其實是台灣-價值指數，你自己要看成台灣價值-指數」、「申購也是自己簽名，今天進場也是自己按下單」。

還有人留言「跌了怪卷商，漲了說自己政績」、「要不是綠委批，我還以為這是一檔政府拿來宣傳台股20000點的」、「高股息高收益確實會讓人誤會」、「台灣價值是綠色，沒錯吧，綠油油當然滿滿台灣價值」、「騙人有罪，被騙的也有罪，難怪940是巨嬰etf，一堆巨嬰亂跟風」、「ETF也不是元大命名的，原本那個指數就叫那樣啊」。

元大00940 ETF於4/1正式掛牌上市，儘管如預期上市盤價跌破發行價格，但也寫下三大紀錄，分別是盤中成交張數134.12萬張、零股交易473萬股，均超越上周掛牌的00939；此外。據了解，00940因為投資人「愈跌愈買」，規模增加至少35億元。