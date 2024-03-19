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2檔台股ETF 狂募2300億

聯合報／ 記者朱漢崙陳美君／台北報導

元大台灣價值高息ＥＴＦ（○○九四○）吸金能力有多驚人？據了解，上周五截止募集的○○九四○，短短五天募集一七五○億元，連同將於明天掛牌的統一台灣高息動能ＥＴＦ（○○九三九）規模五三一億元，合計這兩檔台股ＥＴＦ共吸收了近兩千三百億元資金。

從去年底開始，國內ＥＴＦ成立規模屢創新高，去年十一月底成立的群益ＥＳＧ投等債20+（○○九三七Ｂ）規模一五三億元，三月初的中信上游半導體（○○九四一）規模來到一七五億元，但募資規模紀錄接連被統一、元大改寫。券商表示，○○九四○募資創下空前熱潮，若投資人來不及參與這次募資，只能等到這檔ＥＴＦ四月一日掛牌上市，直接在公開市場上買進。

在昨天的立法院財委會，包括郭國文、羅明才、賴惠員等朝野立委都認為，當前台灣的利率過低，使台灣資金氾濫，所以民眾才將資金轉投股市、ＥＴＦ。

對於中央銀行總裁楊金龍提出羊群效應，黃天牧昨回應，近期投資人有一種錯失恐懼症「ＦＯＭＯ（Fear of missing out）」心態，擔心自己趕不上，他認為每檔金融商品都會出現羊群效應，但重點在於投信公司是否對投資人作資訊的完整、正確的揭露。

此外，立委也質疑民眾瘋搶ＥＴＦ，與國內利率太低、超額儲蓄過多有關，央行副總裁嚴宗大回應，台灣資金長期剩餘、累計較多超額儲蓄，和經常帳長期順差有很大關係，且金融危機後，企業從原本應該是資金需求者（向銀行借錢），變成超額儲蓄累積者，導致超額儲蓄問題更加嚴重。

也有立委關注，國內實質利率為負，代表民眾把錢存在銀行裡，利息都被通膨吃光光，嚴宗大說，央行的職責是金融穩定，國內實質利率與低薪等問題，央行在理監事會議時都會一併納入考慮。

嚴宗大說，善用資金投入國內、外實體投資，是解決超額儲蓄過多的有效方法，可促進經濟平衡發展，事實上過去幾年，政府在許多公共建設投資，以及鼓勵民間投資上也採取許多措施也有所進展。

半導體 台股 投資人

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