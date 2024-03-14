00940投入400萬月領28K多…用五年指數平均殖利率估算！ 她：布局其他檔月配ETF達成周周配
大家好，我是阿貝！
不曉得大家有沒有聽過巴菲特說的一句話：「無論我們在講襪子(Socks)還是股票(Stocks)，我都喜歡用低價買到高品質商品」
我想不僅是巴菲特這樣認為，我們一般小資族如果能用低價買到優質產品，那是多麽令人興奮的一件事，對吧？
近期討論度極高的「00940元大台灣價值高息」是結合巴菲特投資哲學的高股息ETF，期望能讓小資族用低價買進高CP值的優質企業，由於是台灣第一支用巴菲特價值投資打造的高股息ETF，讓我對00940也感到好奇不已。
00940元大台灣價值高息的四大特點
價值投資
巴菲特價值投資指標，網羅高CP值的優質企業。
10元低價位
低價好入手，小資族無痛存股
高股息
標的指數平均殖利率8.6%
每月現金流
月月配息、月初領息
00940適合誰？
1.小資族：
低發行價好入手，無痛存股不影響生活
2.退休族：
打造每月固定現金流，自己的退休金自己掌握
3.理財小白：
跟著價值投資存出微笑曲線，理財沒那麼難
打造每月被動收入
假設本金一次投入，以標的指數近五年指數平均殖利率8.6%試算
投入200萬➜月領14,333元
投入400萬➜月領28,667元
投入600萬➜月領43,000元
投入800萬➜月領57,333元
投入1000萬➜月領71,667元
（投入本金➜每月領息）
自己打造周周配息？
00940元大台灣價值高息
配息入帳時間為→每月「月初」
如果同時布局其他檔月月配ETF，有機會打造週週配，每週都有股息可以領！
最後跟大家說個好消息
「00940元大台灣價值高息」於3/11-3/15開放募集，發行價每股10元，預計4/1掛牌上市！
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