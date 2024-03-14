00940投入400萬月領28K多…用五年指數平均殖利率估算！ 她：布局其他檔月配ETF達成周周配

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聯合新聞網／ 我是阿貝
台股。 資料照片
台股。 資料照片

大家好，我是阿貝！

不曉得大家有沒有聽過巴菲特說的一句話：「無論我們在講襪子(Socks)還是股票(Stocks)，我都喜歡用低價買到高品質商品」

我想不僅是巴菲特這樣認為，我們一般小資族如果能用低價買到優質產品，那是多麽令人興奮的一件事，對吧？

近期討論度極高的「00940元大台灣價值高息」是結合巴菲特投資哲學的高股息ETF，期望能讓小資族用低價買進高CP值的優質企業，由於是台灣第一支用巴菲特價值投資打造的高股息ETF，讓我對00940也感到好奇不已。

00940元大台灣價值高息的四大特點

價值投資

巴菲特價值投資指標，網羅高CP值的優質企業。

10元低價位

低價好入手，小資族無痛存股

高股息

標的指數平均殖利率8.6%

每月現金流

月配息、月初領息

00940適合誰？

1.小資族：

低發行價好入手，無痛存股不影響生活

2.退休族：

打造每月固定現金流，自己的退休金自己掌握

3.理財小白：

跟著價值投資存出微笑曲線，理財沒那麼難

打造每月被動收入

假設本金一次投入，以標的指數近五年指數平均殖利率8.6%試算

投入200萬➜月領14,333元

投入400萬➜月領28,667元

投入600萬➜月領43,000元

投入800萬➜月領57,333元

投入1000萬➜月領71,667元

（投入本金➜每月領息）

自己打造周周配息？

00940元大台灣價值高息

配息入帳時間為→每月「月初」

如果同時布局其他檔月月配ETF，有機會打造週週配，每週都有股息可以領！

最後跟大家說個好消息

「00940元大台灣價值高息」於3/11-3/15開放募集，發行價每股10元，預計4/1掛牌上市！

◎本文內容已獲 我是阿貝 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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