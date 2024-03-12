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00940「太夯」線上申購逐一步驟懶人包來了！ 她：匯款名字需相同否則會失敗

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

昨天是元大台灣價值高息（00940）申購的第一天，由於實在是太夯了，整個上午智能助理阿發進不去，直到下午雷龍才順利申購成功。

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雷龍私訊果然被「如何申購」等問題塞爆！這類問題用文字實在不容易表達，於是做了貼文用圖片示意，同樣是國泰證券的用戶可以參考看看：

注意事項

1.00940申購期間為113/3/11-113/3/15。

2.匯款人（或轉帳人）需為申購人，若為不同人匯款，將會申購失敗。

3.若姓名有難字或曾經更名，請洽詢你的營業員。

4.需於3/15（五）下午17:00前完成匯款，否則該申購單將自動取消。

5.匯款完成後，須等投信公司完成對帳（1-2天），核對完成將以簡訊通知。

6.請詳閱公開說明書及相關風險預告書。

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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