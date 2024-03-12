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00940肯定破2千億？他砸300萬買進 網嗨翻：「這3檔」將受惠上漲

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友投資00940。（本報系資料庫）
許多網友投資00940。（本報系資料庫）

元大00940ETF大爆申購潮！台股大盤11日漲多拉回的同時，ETF申購行情卻熱翻，元大台灣價值高息ETF（00940）昨日正式開募爆發驚人的申購天量。PTT網友討論熱烈，甚至有人透過房屋質押投資300萬元資金，也有人曬出買進100張股票的申購明細。其他人開心直呼，這檔規模遲早突破2000億，00919、長榮、元大金（2885）股價都被連帶影響上漲。

台股大盤指數上攻2萬點，國內ETF近來行情更加火熱，其中若以元大00940昨日首發的成績來看，等於上周00939才寫下的IPO紀錄，在短短幾小時內就被00940打破，再寫ETF史上新傳奇。

一名網友在PTT發文表示，00940買氣非常誇張，他聽到身邊許多朋友都是申購幾十張股票，一定會突破00939的申購金額，「ETF大軍撐盤，我就問怎麼輸？」

不少人分享自己買進的情況，留言「已經聽到兩個買超過100張的，前同事這次信貸150萬加上存款50萬凹了，另一個現在同事，房貸質押300萬，一次凹了」、「我10張真的是奈米戶」、「前公司吃飯打屁小群組買超過1000張」、「我500張」、「我買100張根本奈米戶」、「我前幾天去富邦也是，門口直接放告示牌說辦理人數眾多，要等1-2小時，台灣人真的很有錢」。

還有人表示，00940將會帶動其他個股及ETF成長，紛紛留言「難怪我元大金一直漲」、「919學長感恩」、「把長榮拉起來吧」、「26T的919學長感恩你」、「我的47張均價22的919等抬轎超爽」、「直接買元大金好了」。許多人都認為申購規模一定會超過2000億，留言「挑戰最快2000億」、「肯定會破2000億」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00940元大臺灣價值高息 2885元大金 ETF 台股 月配息

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