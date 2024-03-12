00940或直接買00919？網全推它「有配息領更賺」：等千億資金抬轎

元大台灣價值高息ETF（00940 ）11日正式開募爆發驚人的申購天量，考慮到00919的成分股與近日開始募集的00939、00940兩支標的成分股雷同，因此也會起到「抬轎作用」，PTT網友猶豫「該All in 00919或00940？」，其他人則坦言，由於成分股太過雷同，因此兩支標的差異不大，不少人都建議選擇00919，配息更賺，但若是空手的或可選擇00940成本更低。

元大內部統計截至11日00940中午的申購預約金額就接近550億元，已超越上周統一台灣高息動能ETF（00939）的531億元成立規模。以元大00940在11日首發的成績來看，等於上周00939才寫下的IPO紀錄，在短短幾小時內就被00940打破，再寫ETF史上新傳奇。

一名網友在PTT發文表示，近期高股息ETF正夯，因此他也想買進持股，他考慮買進00919或00940，由於近期00939、00940募集相當熱門，三檔標的成分股雷同，00939、00940的募集資金可以為00919注入活水，加上00919股價小幅下跌，還聽到網友聲稱有千億資金為00919抬轎，讓他更心動。

該網友也說，本來上週打算All in 00940，只是考慮到大盤即將站上兩萬點，他擔心買在高點，因此暫緩，不過00940掛牌後股價又開始下跌。他表示，打算集中資金入手其中一支標的，避免資金分散，他問「該All in 00919或00940？」

其他人則留言「成分股重疊率很高，基本上沒差」、「歐印919準沒錯」、「我已經手持三十幾張919等著940的資金進來幫抬了」、「我一看就是秒選919」、「919配息0.61，你還是趕緊進場等配息，再等940資金進場幫抬轎，買了負責坐穩就可以」、「空手的話一定是940，成本有差」、「940進場就準備幫919抬轎一波了」、「現在歐印919，怎樣都比歐印940賺啊」、「940，ETF剛出就是最佳買點」。

但也有人留言「1000萬抬個毛呀，當主力少說100億吧」、「1000萬的資金不是去抬轎吧，才幾毛而已」、「你要這樣搞，不如去買成分股」、「買etf就是要分散風險，搞得像賭博一樣」、「買任何ETF都是幫個股抬轎啦」。