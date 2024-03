台股大漲三百點站穩萬九…市值型ETF選誰？專家：00923不只連動甚至打敗大盤！

過去我在討論投資時,會建議對分析與投資個股仍沒信心的朋友優先投資被動指數基金,例如元大追蹤台灣50指數的0050、先鋒基金追蹤美股SP500指數的VOO或追蹤世界指數的VT。而最近發現到一檔有趣的「進化版的台灣50」ETF,發現它除了有台灣前50大市值企業的安全性與穩健外,還以更高標準的ESG理念來篩選成分股,不僅有更高的企業經營標準,績效還勝過老牌的0050呢!

是什麼ETF這麼強?

這支ETF是由群益投信在去年三月推出的「群益台灣ESG低碳50 ETF」(基金代碼為00923)。

先來說明一下什麼是ESG。ESG分別是環境保護(E:Environmental)、社會責任(S:Social)以及公司治理(G:governance)的縮寫,代表的是一家企業除了營利以外,也同時重視經營時對環境保護的關注,也能以更人性化、民主與透明化的概念來治理公司。

ESG涵蓋下列內容:

1.環境保護(Environmental) 關懷與推動環境永續議題與行動,涵蓋溫室氣體排放、減少碳排放、為氣候變遷、環境永續、碳排控制、汙染處理等做出更多努力。 2.社會責任(Social) 涵蓋包括企業如何人性化地管理公司與客戶關係、如何透過公司發揮更大的社會影響力、將資源分享給社區、社會、並協助推動更多能影響國家社會的計畫與活動。 3.公司治理(Governance) 涵蓋公司管理階層與員工薪酬的合理性、財務與內部控管的透明化與民主、重視股東權利、企業道德 、資訊透明、董事多元化等多項議題。

符合ESG標準的企業,代表它是一家不以營利為首要目標,會更多的考慮環境永續、有更多道德標準來管理公司,也比一般企業更願意負起社會責任。也就是說一家公司除了獲利能力以外,還有高尚的品格,它會更多地關注環保與永續、社會影響力與員工的身心需求。

00923這支ESG低碳概念基金是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」,這個指數是挑選台灣上市公司中符合「台灣永續評鑑」BBB級以上的績優企業,並排除賭博、菸草、情色、軍武等爭議性產業,再挑選近㇐年有獲利之企業,再排除碳密度指標最高20%的企業,最終挑選出市值前50大的龍頭權值股。也就是說,這些成分股是台灣的大型上市企業中ESG表現最優異的企業,兼顧獲利的穩定性、又具環境友善之50 檔大型龍頭股。

而這個有環保與高道德標準的「台灣ESG低碳指數」的長期表現如何呢?

我們透過回溯2018至2022年的五年後可以發現「臺灣ESG低碳50指數」的長期績效以79.42%完勝了台灣加權指數的60.15%,整整多了32%的績效。

而群益的00923自2023年三月成立以來至今的一年期間,績效的表現也以20.48%勝過台灣加權指數的15.88%。而有這樣的表現,就在於00923剔除了高碳密度的水泥、鋼鐵與石化產業,這些傳統產業本來就屬於低毛利、低淨利的產業,也受到全球減碳政策的趨勢影響,獲利受到的衝擊也較大。00923在剔除了這些產業後展現了ESG在獲利能力上的優勢,基金價格的表現也更佳。

目前00923在半導體產業的比重高達60%,台積電一檔佔比約30%,和傳統台灣50指數比來,雖然00923的台積電持股比重較少(30% vs 46%),但半導體產業整體比重較高(60% vs 56%),可以減少單一個股的影響,卻又能增加優勢產業的整體加乘效果,受到近年來台積電與半導體的強勢表現,加上其他潔淨產業的好表現,00923有機會繼續延續勝過大盤的表現。

當然,一檔基金過去的好表現,不代表未來也一樣能有這麼亮麗的表現,但根據過去國內外對ESG概念股的績效研究發現,ESG概念股長期都能勝過大盤,例如哈佛大學在2019年的研究,ESG Rating and Momentum一文中回溯ESG概念股從2013至2019年的五年表現後發現,ESG概念股勝過大盤27.7%。而2023年發表於OpenAccsess期刊Heliyon的研究How does ESG performance affect stock returns? Empirical evidence from listed companies in China,發現從2011至2020年之間的中國上市公司中,ESG概念股的表現長期優於大盤,證實了具備高度社會責任感的公司比其他公司更有能力抵禦風險並獲得更高的股票回報,也更容易獲得歐美投資機構的青睞。

如果你要考慮一支有機會長期打敗大盤,又能兼顧環保永續、社會責任、良好的公司治理等ESG理念的基金,群益投信的「台灣ESG低碳50」會是一個可以優先列入選擇的好標的!

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。