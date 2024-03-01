00919今年高股息ETF績效最好…股價創新高！ 專家：過去除息均順利填息

大盤直逼1萬9千點，00919股價強勢上漲，會不會降低殖利率？不用擔心啊，此次霸氣上調配息金額，預計配息0.61元，以2/29收盤價24.03元計算，單季殖利率為0.61 / 24.03 = 2.54%(預估年化股利率10.15%)，上市以來4次配息金額為0.54、0.54、0.55、0.61，配息金額穩定且連續四次配息10%，直接造福了53萬名受益人。

你知道今年以來，高股息ETF中誰的績效最好嗎？答案就是『00919』，這兩個月股價上漲7.9%，股價創下新高，代表過去除息均順利填息。這段時間的亮眼表現有目共睹。但是也有不少網友詢問老師，00919的股價上漲了，就算維持每季0.55元的配息，也是會有9%的殖利率，在高股息中也是超級資優生了。但是如果可以增加配息金額，維持過去配10%的優良傳統，投資人應該會更開心吧！沒想到00919做到了，上調配息金額到0.61。

00919上市以來，用實際數據證明『持續配10%且每次都填息』。但是老師經常提醒大家，過去的數據永遠僅供參考，00919後面能不能持續配高息，相信大家都很關心。其實還是要回到ETF的運作原理，00919配息的底氣就是成份股的股利跟資本利得，跟一般高股息採用「預測法」或是「過去法」來挑選成份股，「眼見為憑」來選股是00919的特點。由於每年5/20前所有企業皆完成當年度股利宣告，00919依此來挑選成分股，就可以精準命中高股息，並且避開人為預測錯誤的風險。

00919配息的底氣，可以參考淨值裡面的『可分配收益』，00919最新的可分配收益尚有1.78元，就算每季配發0.61元，依然可以發放1.78 / 0.61 = 2.91(季)，大概還有維持三季的能力，也就是到今年九月。但是別忘了，在今年的6~8月，00919的30檔成分股會陸續除息，持續貢獻股利給00919，到時候可分配收益又會大進補。另外，因為成份股的股價上漲，其實00919也有賺到『資本利得』，這也是可以當作股利來發放的。00919最近股價強漲，『資本利得』高達7.24元。從淨值可以看出，00919有充沛的『可分配收益』跟『資本利得』，想要維持0.61元的高配息，應該不是問題。

現有的1.78元『可分配收益』，如果在今年3月、6月都配發0.61元，還會剩下1.78 – 0.61 – 0.61 = 0.56元。但是，今年5月00919又要更換成份股了，老師這邊也幫大家計算了一下，假設今年台股配息最高的30檔股票(也就是00919到時候會參與除權息旺季的投資組合)，如果到時候整個投組能繳出10%的配息水準(預估)，那麼00919的可分配收益就會進帳2.4元(預估)，再加上原有的0.56元，可以達到2.96元，足以讓00919維持0.61元的配息到2025年6月。也就是說，就算現在的股價是24元，未來一年的平均殖利率仍然高達10%。

提醒一下，本次配息最後買進日是3/15，有興趣參與配息的投資人，記得在之前買進喔，另外～我也觀察到00919前幾次宣布配息金額後，股價都有放量上漲的情形，投資人也可以多加留意。

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