00941過去一年績效高達44％！ 她：00737、00762、00851、00877、00881、00876類似產品比較起來

今年是ETF的大年，各家ETF百花齊放，原先已經冷了好一陣子的「主題式」ETF原本已經轉向高股息，不過中信投信即將又再推出募集的中信上游半導體（00941）是台灣ETF市場中重出江湖的主題式ETF。女子看了一下成分股，跟過去訴求AI、5G的產品其實有些相似，所以一口氣把這些產品拉開來跟大家介紹。

00941還沒募集上市，先從「追蹤指數」來看績效

首先從追蹤指數看績效的假設是「追蹤差距很小」，由於中信00941追蹤的指數ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index發布日期是2022年10月17日，女子從Yahoo財經上面能找到的資料有限，所以我們先看過去半年跟一年的指數表現：

從下圖可以看見，過去6個月的績效是上漲了20.94%

而如果把時間再拉長至一年，績效是44.15%，看起來表現還不錯！不過如同破題時女子提到的，00941成分股跟過去二年前「主題式」的ETF成分股滿接近，所以接下來女子就把這幾檔相似、已經上市的產品一起拿出來給大家參考。

過去半年績效：AI居冠、其次是投資全球的5G

女子列出來的二項主題標的，分別是AI跟5G，從上圖可以看到AI方面，由台新全球AI（00851，27.89%）小幅領先元大全球AI（00762，27.66%），但大幅領先國泰AI+Robo（00737，7.59%）的績效。

至於5G主題方面，元大全球5G（00876，19.94%）領先國泰台灣5G+（00881，15.92%）和復華中國5G（00877，-12.91%）的績效。

相較於即將募集的中信上游半導體（00941）追蹤的指數，半年績效是20.94%，00851跟00762都勝出；甚至00876也與其績效相近。

同樣標的如果以過去一年績效來看？元大全球AI（00762）居冠

為了看更長久的績效，女子把時間拉至一年來看，00941追蹤的指數，一年績效是44.15%。跟下圖的AI及5G主題相比，AI主題的元大全球AI（00762，56.47%）、台新全球AI（00851，51.82%），都遠勝於00941追蹤的指數；但略勝於報酬率30多%的5G主題ETF。

（國泰AI+Robo及復華中國5G績效不忍直視…女子就不特別說了）

00762、00851、00941成分股、資訊一次看

從過去一年績效來看，女子用AI跟00941比較，大致上整理如下：

論成分股來看，00941比較接近元大全球5G（00876），因此績效不如去年大噴發的AI有可能有很大的關係。不過就這方面來說，00941等於是介於AI跟5G之間的產品，這類算是「全球市值型」的產品，女子自己會考慮績效最好、也最具成長性的AI主題，而好像不用特別選擇在「in-between」的產品。

而最後，如果是定期定額當作核心持股部位、並考量流動性（主要是定期定額買到的會是零股，零股要在市場上賣出流動性就很重要），那麼女子會優先挑選績效差異很小的元大全球AI（00762），雖然二者日均量都不大，但是元大全球AI（00762）至少也有台新全球AI（00851）的十倍左右。

看到這邊，女子還是回歸老話一句，挑選「適合自己」的產品，因為在不同人生階段，適合的產品真的就是不同。例如年薪百萬以上階級，要買配息超高的產品，那其實就是把配息先拿到手，但是隔年繳稅時又要繳出去而已；但如果還在努力累計財富，那麼女子自己是把「市值型」產品當作核心持股，藉由複利效果累積財富。 選好標的之後，接下來就是投資方式：單筆投入或定期定額。這點女子認為取決於你是風險屬性高或低、以及平常有沒有時間看盤。如果你有時間看盤、也有比較高的風險承受度，那麼單筆買幾張績效會比定期定額好；不過如果你沒有辦法一直看盤、而且閒置資金也不多，那麼規劃定期定額雖然績效會有一些差異，不過也相對提高勝率、分擔風險。

最後，再讓女子碎念一下，其實從全球經濟體系來看，過去這幾年大家可以看到成分股在美國、日本、台灣的標的表現都會相對於中國好很多，這其實都可以看出全球資金流向、哪些企業更具有競爭力。這點也是大家在評估標的時可以考慮的重要因素！

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