存00878是信仰…且從60多檔ETF脫穎而出？ 他：因為投資表現抱得住、睡得好！
大家好，你的鐵蛋又來了！
2023年是ETF遍地開花的年代，各家投信業者爭相出自己的ETF，目前有將近60檔ETF，有高股息、市值型也有主題型的ETF。
在這麼多選擇與誘惑當中，鐵蛋看了看手中的持股，不變的信仰，依舊是開啟我存股之路的00878。
首先，先來分享一下，鐵蛋從2022年4月11日開始，存股660天，績效如何吧！
目前累積32,485元股利，再加上今天剛宣布今年Q1一股配發0.4元，鐵蛋目前有48張，預計除息前會買到52張，本次領20,800元。(2/26前買進可以參與此次配息，2/27除息，3/25發放現金股息)
持有一年多，帳上未實現損益為14.35%，含此次配息，總計領取了53,285元股息。
這些配息都是實質獲利，因為鐵蛋的持有成本經過不停扣的定期定額，再加上偶爾的逢低買進，壓在19.65元（不含息）。
本次領的股息，鐵蛋也會再繼續投入，買進878，把單位數買到今年的目標57張為止。
為什麼說00878是我的信仰呢？因為他是鐵蛋做了一輪功課後，選定的第一檔標的啊！到現在的投資表現，也讓鐵蛋抱得住、睡得好！
除了有ESG選股，股性非常穩健，根本不需要擔心他之外，也有合理的年均殖利率，約6%~7%，是比放銀行定存還好的選擇。而且00878還幫存股族省錢，2022年的總費用率僅0.5%，是所有高股息ETF中最低，2023年總費用率再降低到0.46%，說是高股息ETF的省錢一哥也不為過！
難怪00878的人氣不減，才上市三年多，市值規模已經來到第三名，距離第二名的老大哥0056只有100多億，相信未來坐二望一也不遠了！
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