賣出統一（1216）被質疑「說好的長期持有呢」？ 專家：我還有00713跟00878呀

前一、兩個月賣出統一後，有大大很好奇我賣出的原因，他覺得今年股利會發的不錯，原本以為我是要長期持有，好奇我為什麼會賣出呢？

誤會大了呀！我想還是要說明一下，我長期持有股票的前提是，必須至少買在長期的便宜價以下才會考慮，而這個便宜價是用我的「紅綠燈估價法」估出來的便宜價，不過從去年開始，為了因應股市在高點，讓資金使用效率更高，現階段新增了「小資翻倍存股術」用股價光譜來估價，當然買的時候還是會參考股利、殖利率作為保護機制的一環，這樣股價不如預期下跌時，還可以一邊領股利不至於輸給通膨，只不過這個策略最優先要賺的還是價差，所以我在統一價差賺約10%就慢慢往上賣出了，並不是長期持有並等待股利發放。

其實這位大大會突然提到統一，是因為看到昨天已經公告12月營收，他跟我分享的時候才知道我已經出清了。

統一12月單月營收491.7億元，年成長10.3%，除了是歷史同期新高以外，全年的營收5809.9億元也創下歷史新高，旗下貢獻最多的當然是金雞母統一超了。

年營收3169.3億元，年成長9.2%，一樣是歷史新高紀錄，主要來自小7、轉投資菲律賓、上海711、台灣星巴克及康是美的好成績，順帶一提，全台小7的店家數已經達到6859家（去年增加228家）。

因為統一的年營收創下歷史新高，這位大大判斷今年獲利也會好，所以有機會發出不錯的股利。

統一前三季的稅後淨利是167.74億元，EPS是2.95元，不過稅後淨利要創歷史新高應該非常困難，主要是統一在2017年有售出上海星巴克的一次性業外收入，當年稅後淨利398.45億元，EPS高達7.01元，不過忽略這一年不看的話，去年的營收成長不錯，因此有漂亮的基底，如果用Q4營收加上淨利率來算，稅後淨利應該會有不錯的成績，但這邊就不主觀預測了，還是等統一公布再說。

最後我跟這位大大說，我沒有持有統一其實也沒關係，因為我現在定期定額的00713、00878分別都有統一、統一超，我也可以透過它們領到統一的股利呀！

所以我才會常常強調，買個股我著重在賺價差，而長期穩健的股利就交給ETF吧。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。