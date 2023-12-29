沒想過00878會有用21元買進的一天！ 他：但會繼續定期定額堅持抵達終點

一天只有24個小時；8個小時給睡眠；8個小時給工作；8個小時留給自己跟最愛的人。

知美身為一位剛畢業的科技業爆肝工程師，周遭同事的工時加上通勤時間，每天為了工作所花費的時間絕對超過14個小時，回家簡單洗洗完就準備睡覺幾乎是生活常態，獲得高薪同時卻也失去了，愛自己以及愛身邊人的時間。

隨著網路越來越發達，也越來越多人願意分享，自己真實的理財經驗，讓越來越多人了解，原來只要認真規劃自己的資產，真的有能夠FIRE老闆的一天。

投資理財的最初目的，如果是為了奪回自己的時間自主權，知美建議第一步先學會放寬心，沒有必要每個花4個半小時盯台股，晚上緊張到睡不著覺又起來盯美股。

原本希望透過投資理財，擁有更多時間能夠陪伴家人朋友，結果因為太過在意市場漲跌，遇到市場空頭反而每天臭臉，絕對是得不償失！

知美定期定額00878即將滿一周年；觀眾朋友詢問：26日收盤價格已經漲到21.5元了，知美月底還會選擇繼續定期定額嗎？

確實！比起知美第一張00878，只用17.11元的價格就順利買進，目前的價格已經上漲不少，但是就像知美前面提到的，如果投資理財的最初目的，是為了奪回自己的時間自主權，過度複雜的理財模式可能不是最好的策略。

尤其面對市場價格的上漲下跌，沒有任何人能夠每次都準確預測。

知美年初的時候，也萬萬沒有預想到會有用21元買進00878的一天。

定期定額雖然不是報酬率最高的投資方式，但對於知美來說，絕對是目前最輕鬆又能長期累積資產的方法。

在達成目標之前，希望自己能夠繼續放寬心，堅持抵達終點。

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