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20萬儲蓄險改買ETF 他問怎麼投最賺？網籲買00878+0056月賺3千

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想拿20萬投資ETF。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友想拿20萬投資ETF。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

ETF投資正夯，有網友近期解除六年期的儲蓄險，並考慮將20萬的資金投資ETF，其他人建議他定期定額投資，他投資00878、0056，總資金約40萬，再將股息投入00919，每月約可領3000到3500元的股息。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近期解除六年期的儲蓄險，手上有20萬的閒錢，正考慮投資ETF，他好奇「該一次買入賺股息，還是要定期定額避免買在高點呢？」

其他人以自身例子留言建議「我定期定額買，之前十萬入場買878+0056到現在兩支已經各投入20萬了，就算之前買高的平均下來還是賺，目前是開始把兩支的股息拿去買919，每月再定期定額改買919，目標三支各20萬左右達成每月領3000-3500股息自我加薪」。

還有人留言「越早投入，時間會減輕妳的風險」、「建議定期定額買入，目前股市在相對高點」、「你的緊急預備金呢」。

但也有人提醒他「網友建議你一次買入賺股息，萬一你沒賺到股息，賠了價差怪誰？網友建議你定期定額，萬一是反微笑曲線，遇到市場崩盤，賠了本金怪誰？所以，請自行研究、自行判斷，自己的投資，自己負責！」

ETF 儲蓄險 Dcard 定期定額 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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