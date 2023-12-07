00687B本月多配息一次！網曝原因嗨爆：賺爛了

有網友投資國泰20年美債（00687B），近日發現12月又多配息一次，PTT網友解釋，由於該標的新增平準金機制，因此增加配息，直呼「配的變多了還多配一次，賺爛了」。

一名網友在PTT發文表示，他投資國泰20年美債（00687B），過去都是1、4、7、10月配息，不過12/18又多收到一次配息，配息金額為0.35元，令他好奇原因為何？

其他人則留言「因為以後要改成3、6、9、12配」、「之前沒有平準金，這季開始納入平準金」、「配的變多了還多配一次，賺爛了」、「債酸都不知道躲到哪裡去了」、「套著配都舒服」、「這波不買債的，逐出師門」、「跟著股板反著做早就賺大財，債酸之前都叫人降息開始再買債，明明今年公債這題就是超低風險的送分題，是不會讓你轉個三五十趴啦，但放著兩年問穩穩20趴起跳應該是沒問題」。

還有人留言「真的推！之前一堆酸美債的人，果真人多的地方不要去，國泰美債ETF已經沒有2字頭了」、「證明人多的地方不要去，和板上反著做就對了」、「有還原債息的話，今年有買的，績效最差的，差不多都解套了，講白點 今年有買債的賺多賺少而已」。

不過也有人留言「美債現在很強沒錯，當初半年前套多少人？半年前買很多人套5-10%左右呢，你要不要看ETF半年多來噴多少？」、「是噴了，但現在還算在相對低點」。