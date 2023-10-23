00751B創下發行以來最低價…債券還能買嗎？ 他：危機入市常是最大贏家

債券跌跌不休，真的能買嗎？

一直有人在擔心債券價格會繼續跌，不知道會跌多深，所以會告誡投資人說不要買，因為現在買只會賠錢，看不到價格回升的可能。

是嗎？我們反過來思考，不就是越低越買才划算嗎？怕還會再跌不敢買，難道要等到未來降息後，價格漲翻天了再來買，這樣有比較聰明嗎？

舉我自己存的高等級公司債券ETF，00751B為例，它在2018年10月以40元發行，隨後因資金氾濫與降息，股價不斷上升，而在2020年7月創下52.50元的高價後才開始下跌，由於最近的升息政策，下跌的趨勢更趨明顯，每當大家覺得降到很低了，差不多應該見底了，總是能一再跌破眾人眼鏡，再度創新低，像19號就創下發行至今的最低點31.11元，因為不斷破底，所以很多人都不敢買。

有一些達人說升息還未結束，現在還不到買的時機，或是債券報酬率長期而言比不上股票等等的言論，有一派是完全不會考慮買債券的，但是，如果債券這麼不值得買，那麼前十大ETF ，為什麼會有七檔是債券型？股票型目前只有0050、0056、00878分居前三名，第四至十名全是債券的天下？這是為什麼？為什麼法人和金融業這麼愛配置資產在債券呢？大企業的想法都是錯的嗎？

我們從現實面來看，假如00751B真的還會跌，那麼就讓它跌到夠澈底吧！從31.11再跌11元，跌到20元，這樣夠低了吧！那麼您知道跌到這價格的殖利率會是多少嗎？大約是9%！

你能想像嗎？有可能到達殖利率9%嗎，好，如果不可能，那跌到25元呢？殖利率大約是7.2%！如果是這樣的殖利率您是不是覺得可能性高一點，而您滿意嗎？對我來說我很滿意，事實上，現在的殖利率已經5.8%，接近6%了！再下跌，只會讓殖利率越高，這樣買下去還會有多大的風險？當大家都因為債券下跌而不敢買時，敢於危機入市，常常才是最大的贏家！

您可能會說，那還是有很多人不看好，才會把債券賣掉，看來債券應該是沒有前景的吧？不能這樣說，賣債券的一方的想法顯然不是為了殖利率賺債息，而可能是擔心價格下跌賠了資本利得，或把資金移往他處運用，但我們如果是為了領息，應該是要反向操作才是，買方與賣方沒有絕對的對與錯，也許兩方都是對的，各取所需罷了！

而我就是屬於想要領息的這一方，所以會越跌越買進，直到將來有一天，降息到極致，債券價格推向下一次高峰時，殖利率降到對我不夠有吸引力時，我才會把債券ETF賣掉，實現資本利得，現在短期內即使沒有價格回升的可能，但領這接近6%的債息，還是很吸引我的啊！

所以對於債券有疑慮的朋友們，希望這篇能對你們有一點點幫助與信心！

以上簡單分析，供大家參考囉！祝投資愉快！

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