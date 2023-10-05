「買長債比ETF更好」？他駁謠言：賺賠一樣！網曝有這需求再買

「直債」就是直接持有該公司或該國家所發行的債券，持有直債，就等同於該公司的債權人，擁有直接向該發行人追索欠債的權利。PTT網友好奇，部分投資人建議買債券、而非ETF，但明明兩者都是一樣的美債。其他人解釋，「除非有非得在特定時間拿到錢的需求才需要買直債」，還有苦主坦言「長債ETF我虧了快10%」。

一名網友在PTT發文詢問，「長債有可能買到破產嗎？」他不解表示，網友都建議買直債、不要買ETF，但兩者明明是一樣的美債，只差在一個持有到期，另一個低於固定年限就會賣出。

該網友表示，債券的價格是反應當下市場的利率，所以當市場利率高於票面利率時，債券價格就會下跌，而央行在升息的當下，債券的損失已經是確定的，有沒有賣出都一樣，賣出損失的是本金，但拿到手的本金可以立刻享有較高利息，不賣出損失的是未來的利差。

該網友舉例，假如有一張100元債券，剩一年到期，目前市場利率高票面利率1%，債券價格為 99元。現在賣掉損失1元，那是因為買這張債券的人拿到的利息低於市場利率1%，所以要補貼他1元的利息，不然債券會賣不出去；如果不賣掉繼續持有，1年後可以拿回100元，看似沒有損失，但拿到的利息是低於市場利率1%，所以損失也是100*1%=1元。

其他人則留言「兩者差異不小啊，適不適合看個人狀況」、「原則上是一樣的，不過心裡帳戶不同」、「講白點就是當有一個明確的到期時間，對心裡帳戶是有加分的」、「直債與債券ETF就是一樣的東西，包裝不同而已，一直有人說要買直債不要買ETF，講得好像買直債就沒帳面上的損失一樣」。

還有人留言「不管內扣費就是一樣」、「長債ETF我虧了快10%，短債相當於定存，防守用的，可以跟股票競爭的是長債，要估算風險溢酬要用長債，長債大跌股票很難好」、「我覺得還是有差別啦，因為心裡帳戶預期的關係，短債的部分，直債放到期無所謂，長債你用ETF操作，到時候不想放到到期，比較好出脫」。