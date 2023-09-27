00891跌破發行價15元…現竟是進場時機？ 專家揭2原因：配息八次股價早回來了

半導體ETF跌到破發價，現在進場是撿便宜邏是直接住套房？中信關鍵半導體（00891）股價沒什麼動靜、又跌破發行價、真要投資短線就跑還是長期投資，到底跟AI有沒有相關聯？

理財達人股魚於《投資嗨什麼》分享投資人對於這檔半導體ETF的疑惑。

以下為影音內容：

現在適逢低布局半導體的好時機嗎？

台股今年靠AI帶動下，表現還不錯，但先前布局半導體的投資人就不解為何今年AI漲這麼多，但半導體卻好像沒有什麼受惠，難道沒有關聯嗎？

其實良好的時間點即將就要來到了，因為AI跟半導體這件事情本來就是息息相關的課題，AI在高速成長的情況下，後端半導體的部分肯定會受惠。

所謂的供應鏈是由下往上推動，也就是說要先有應用，有了需求之後，才會一層一層往上去推出整個供應鏈所有的需求。

有分下游、中游跟上游；下游直接跟客戶接觸，客戶提出需求下游跟中由下單，如果單下很多庫存也用差不多，那接下來就要跟上游叫貨，下面有需求最後就會慢慢往上去做擴散。

所以最後一定會走到半導體需求的這一塊。

可以看到再過去有段時間，整個庫存在快速呈現一個拉升的現象，可是當開始在庫存的時候，會發現一開始消很多，越往後面越少，為什麼？因為就代表庫存正在大幅度的改善，所以半導體最後就會去收到所有訂單，大幅度的受惠。

所以現在這個時間點，如果要布局，想要吃滿吃滿半導體的產業型ETF，就會是投資人很好的一個選擇。

不想要太了解產業的實際狀況，也沒有時間做深入的研究，直接相信趨勢，在趨勢裡面選擇對應的產品，這樣子就好。

中信關鍵半導體（00891）在IC設計（上游）、晶圓代工（中游）、封裝測試（下游）全部都包起來了，只要敢下單，就是100％都吃到。

但00891的股價還沒有回到發行價15元

產品發行的時間點很重要，這檔產品發行的時間點就不太好，發行之後正好遇到半導體的一波榮景，所以是在發行後的半年討論這檔產品，肯定是獲得市場滿滿的讚美。

因為發行半年之後股價來到相對的高檔，但是不要忘了2022年發生了半導體全面庫存的修正，所有的半導體類股都面臨了相同壓力，所以股價全部都往下去做修正，並非只有00891是這樣，而是所有都如此。

在相同的時間點裡面，半導體比重高的產品，可以說沒有一檔沒有修正股價。

不能因為00891跌破淨值，就說這檔產品有問題，真的就是因為剛好發行之後沒多久就遇到整個產業的修正。

也有一群聰明錢，在2022年的第四季，就有在說2023年開始庫存會在第一和第二季開始打消，就圖表上來看，確實股價也回升了。

且00891是一檔季配息的產品，從發行到現在配息了8次，若把8次配息的數字加總回股價的話，其實早就已經回到發行價格了。

也就是說募集期間買進的投資人持有到現在是沒有虧損的，但如果在低點買進的投資人那就是有獲利了。

2022年的一月可以發現，00891整個在規模開始就往上走了，代表投資人開始看好它，發行初期大約100億的規模，後來大家覺得這檔產品在修正的過程中，未來發展性還是很看好，規模就慢慢的提升至200億。

就是有聰明錢在布局，且力道還不小，從100億提升至200億。

00891近期績效與配息表現

00891在經歷過一段時間的修正之後，看2023年累積整幅也接近3成。

00891低於淨值的原因，因為發行的時間點造成的影響，再來中間也歷經除息除了8次，導致淨值的部分看起來比較低，但如上所說累加回去之後，股價早就已經回來了。

投資產品的時候，最重要有沒有了解這檔產品投資的標的物，在來是這產品裡面所布局的產業有沒有未來性，這才是真正投資人要去注意的，不要因為它發行的時間點剛好發行在相對被修正的時間點，所以就對他失去信心，若是投資都是這樣看，就很容易錯過一些非常好的產品。

00891適合長期存股還是短線價差？

因為就特定產業，特性就是高波動跟高預期報酬，其實這種產品做定期定額最合適了，因為波動夠高，所以在成本平均化的過程裡面，效果會非常好。

所以長線投資可不可以？可以，就用定期定額來做一個有效的成本平均化，這是一個非常好的投資工具。

那短線呢？當然也可以，因為要短線投資就要選波動很大的，這樣才有機會在比較短的時間內，去拿到所謂的超額報酬的機會；若是股價跟一攤死水一樣，哪可能會有機會賺到價差。

半導體類股除了波動大之外，長線的效果也非常好，上圖對照各大比數績效比較，用報酬指數來看（除權息皆還原），可以發現半導體指數獨占鰲頭達到近155％。

所以其實長期投資也可以，但可能心臟就要夠大顆，不要被波動上上下下給嚇跑了。

高波動高報酬，低波動低報酬，這是在投資過程中，必須要去克服的問題。

其實還是不太建議做短期投資，因為ETF做短期投資聽起來就怪怪的，如果真的要挑高波動，去市場裡面找個股，做ETF基本上的認定就是想要長期投資。

波動大的產品做長期投資，要能加速累積報酬是有策略的，如果投資的過程中，它的報酬一直累積上去，就按照累積原來的策略，再慢慢做就好了。

但若在投資的過程中發現，出現了修正的情況，那每修正10％加碼金就多一倍，假設原本3千元就用6千元來扣；因為產業的趨勢長期往上走，且原本就是比較高波動的性質，就更要善用波動突然變大的時間點，去增加投入的金額，去加速累積單位數，等產業回復到原來次序的時候，才能夠得到最好的一個績效表現。

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