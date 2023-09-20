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00929「越買越漲」最後就套在山頂？ 她用7％殖利率估算：合理股價18.85元

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

投資朋友私訊問：「有陸續布局00929但股價一直漲，很怕這樣買下去，愈買愈高控制不住自己，買在最高價。」

雪倫上周（15）五被某老師刺激到進場買3張

昨（18）天也買2張

今（19）天再買3張

本來均價16元多，蠻漂亮的，這幾天布局下來均價來到17.29元，總張數跟我媽一樣15張了，報酬降到4.19%...

我先前還笑我媽買17.33元高價，自己的均價跟她差不了多少；半斤笑八兩，實在很不該。

回到正題，我要認真回答擔心00929一直追高價，愈買愈高的問題

1.先問自己投資00929是為了資本利得還是股息？

2.如果是為了股息，多少殖利率你能滿足？

3.假設是7% 目前幾次公告配息0 .11元×12月=1.32元，回推合理股價18.85元

假設配息抓保守一點點0.1元×12月=1.2元，回推合理股價17.14元，如果你滿足於7%殖利率，00929未來一年都能維持0.11元配息，那麼現在還在合理股價

擔心買太高的朋友，可以用這個方法算算喔！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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