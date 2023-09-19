00933B首檔「月配息+收益平準金」債券ETF！ 發行價格15元

ETF由於擁有分散投資風險、資金門檻低等多種優勢，是市場中十分受到投資人歡迎的投資工具，也是小資族喜愛的一種金融商品之一，市場上有許多種ETF商品提供投資人多元豐富的選擇，有什麼方式能夠進一步篩選適合自己的ETF商品？

2023-09-19 12:59