00933B首檔「月配息+收益平準金」債券ETF！ 發行價格15元
全新「月配息+收益平準金」債券ETF
國泰投信推出首檔，月配息+收益平準金債券ETF，00933B國泰10Y+金融債ETF，9月25日至9月28日開始募集，發行價格新台幣15元。
追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，持有成分債券屬於銀行產業發行的美元計價公司債，債息類型為固定利率，剩餘年期必需為10年以上。
信評等級經過標準普爾、惠譽、穆迪評級，屬於BBB-、Baa3等級以上，屬於投資級、信用等級具有一定保障。
前五大持債發行公司：摩根大通、美國銀行、富國、高盛、花旗銀行。
觀察持有債券信用評級分布，大約8成集中在A1~A3等級。
留言告訴知美：00933B主打月配息+收益平準金債券ETF，你會持有讓自己月月領息嗎？
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