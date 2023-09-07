00929成第三大高股息ETF…掛牌以來不含息報酬率近15％！除月配息外還有兩優點

月月配的00929規模突破500億

眾多高股息ETF今年受惠AI，報酬率相當剽悍。其中阿格力之前也介紹過以科技股為主軸的復華台灣科技優息（00929），在掛牌三個月裡來也繳出14.68％的不含息報酬率。到底有什麼魔力讓00929成立三個月的基金規模就增加超過9倍突破500億，以及受益人數成長約十一倍來到24萬人，變成台灣第三大的高股息ETF，就幫大家統整一下我觀察的重點。

時間邁入到九月，又要配息了，在規模成長這麼快速的狀態下，建議大家要看高股息ETF是否具備「收益平準金」制度。簡單來說，如果有這制度，當股東人數大增時，也能保障既有投資者的權益，不會讓領取的股利被稀釋。所幸00929是有收益平準金制度，所以不會被稀釋股利。

如果投資人原本的存股是比較集中金融跟傳產，想配對高股息科技股但又怕自己選錯股，那00929會是比較心安的方向，畢竟ETF就是一籃子股票且有汰弱留強的機制。

九月配息預估會配0.11元，只要在9/18前持有都可以參與除息，預估年化配息率為7.85％，提供給有興趣的粉絲參考。

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