想「月領兩萬」投資00919的CP值高過00929！他：兩檔個性相反它愛景氣循環股

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，群益台灣精選高息（00919）宣布，未來四季配息不低於0.54元，換算8/25收盤價，年化殖利率將近11％，正式向復華台灣科技優息（00929）宣戰了嗎；投資人若要月領2萬元當被動收入，00919和00929，哪一檔CP值最高呢？

00919基金經理人謝明志在8月23日表示，未來至少四季配息，不會低於首次配息0.54元。

消息一出，讓有投資00919的投資人大為歡呼，也是史上創舉，這種保證配息多少元的舉動，是否會讓其他家投信跟進，也是讓人期待。

今年6月00919第一次除息，當時股價是20.32元，配0.54元，年化殖利率快11％，當時有些人會擔心像00900一樣，配息「虎頭蛇尾」，沒想到00919一次宣布後來的配息金額，真的很有膽識。

依此算換，一年下來至少配2.16元以上，若以8月25日收盤價換算，年化殖利率會高達10.7％以上，也表示去年10月在00919上市前就購買的人，簡直樂翻天，年息至少14.4％，股息價差兩頭賺；即使股市再大跌都不怕，放越久成本越低，真的得穩穩抓牢。

00919直接宣戰00929：這兩檔到底有什麼不一樣？

一宣布讓00919規模成長到166億，股東人數也突破10萬人直接宣戰00929。

00919去年10月掛牌上市，剛好處於股市空頭低點的絕佳時機，追蹤的是臺灣精選高息指數；而00929在今年6月才上市，追蹤的是特選臺灣上市科技優息指數。

00919和00929選股邏輯方面，00919主要是依照流動性和獲利能力去篩選，5月依照已公告的的股利進行，12月則依照未來預估的股利進行排序。

00929是依照ROE、現金股利、波動度、本益比及股息變異性去篩選。

00919主打領股息也賺價差，而00929則將焦點放在月月配息，以及剔除景氣循環股為賣點。

產業組成，以半導體為主、其次為電腦周邊設備，光這兩產業就佔6成；00919擁有不少的航運股、00929則全部在電子科技類股。

前十大持股方面，2檔個別權重上限皆10％，就現有的實際權重可發現，00919最高有到8％，30檔中有7檔超過4％；而00929最高不到4％，相對於00919來說是比較分散的。

00929為月配息，不用自組月配息日暦；00919為季配，若想自組月配息組合，可挑選高流通性的0056+00878，會是填補其他月份的最佳組合。

00919和00929誰CP值高？月領2萬元節稅需要多少張

關心手上持股是否需要繳補充保費，會跟配息組合有關，通常會被課稅的是代碼54C（股利盈餘所得）和5A（千張以上ETF持有大戶才會出現的報酬種類），大多數投資人收到單子只要看54C這項目就可以；而常常聽到的收益平準金，非屬於所得不會有稅產生。

00919在6月第一次配息，需要被計入健保補充保費比例只有4％，大多來自財產交易所得，也就是價差。若照8月25日的高告的現值來看，在可分配投資收益比例有51.2％。

看到00929的配息組合，8月是第2次配息公告，直接列出了股利所得占比有34.79％，為二代健保補充保費的計入的範疇。

不想被扣保費的人，重點在於張數金額運用可買到極致，那00929的CP值比較香，可以買到523張。

不在乎被扣保費的人，重點在於用最少的本金領最高的息，那00919CP值比較香，只要花225萬元就可月領2萬。

研究心得

2檔特色最明顯的差別在於「景氣循環股」

00929：剔除「暴衝妖股」及「估值過高等兩大類成分，幫投資人賣在高點，再轉到更有潛力的個股。 00919：擁抱景氣循環類股，在股利與成長性篩選下，迎接新景氣循環，趁勢布局潛力飆股。

2檔波動度大、大漲大跌命格是缺點也是機會點

目前升息暫緩，等到降息還有很長時間，大行情也還沒來，若想投入，可將其視為成長型ETF進行操作。

個人觀察重點：00919已宣布未來4季至少不低於0.54元，股價還沒大跌年化就有10.7％，那若下殺豈不是要勇敢且開心撿便宜？

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