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0056、00878賺超過3成了該賣嗎？她曝超過50%才賣：原因非貪心

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

0056於24日順利填息，從7/18除息後到今天，只花短短5個交易日而已，太厲害了！

不管是0056、00878還是00713這類的高股息ETF，還是玉山金、兆豐金…等等金控股，這些熱門的存股商品，好多大大帳面價差都已經賺了20%、30%以上，能看到大家都賺股息又賺價差，這樣真的很好。

不過，存股存成飆股，其實也是一種煩惱呢？

因為大大們都表示，是要繼續存下去，還是要先賣掉？畢竟賺的價差有可能是4至5年的股息，甚至更多了。

當然要賣不賣都是可以的，但為了不要有遺憾或後悔，我覺得可以加入一些想法再來衡量。

像我都說，價差至少要賺50%以上才會來考慮要不要賣掉的問題，不是我貪心喔！

是因為像我這次買0056、00878、00713這樣子的月月領組合，就是用退休人士的心態在買，也就是以賺股息為主、賺價差為輔，所以在價差停利方面，我設定的更高，要這麼高對我來說才有賣掉的誘因呀

再來可以看一下，剛開始投資時自己有沒有設定停利點，達到目標就可以開始慢慢賣，也許是20%、30%或40%，但我想因為一開始是存股，也很難預料到會存成飆股，可能沒有設定停利的人還是佔多數。

所以再來要評估的我覺得也很重要，這個因素就是「年齡」，要是大大們已經退休或是準備退休，這個階段更重要的會是現金流，比起年輕人來說，不要賣而是繼續放著領股息可能會比較好，如果沒設定停利，又是年輕人很想賺價差，也可以跟我一樣，等價差獲利真的來到至少50%以上（也就是10年股利）再來考慮

但如果是剛出社會或是距離退休還有很長時間的大大，可投資的時間還長，可以選擇部分出清，獲利入袋再說，這筆錢就作為未來繼續定期定額，或是等待好公司出現好價格以後，要使用的資金。

只是不要賣掉以後又馬上就開始定期定額了！假設賣100元又馬上定期定額100元，成本其實是沒有下降，反而多付出了手續費，實質意義不大。

最後要衡量的就是心態，如果抱著股票，心中還是糾結不下，而且心情跟著股價上下起伏，每天緊盯著股價很緊張，那還是先賣掉吧，沒關係

投資要讓自己生活過的更好才是最重要的事，獲利入袋後就等未來股價下跌後，機會來了再定期定額回來就好。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 ETF AI 緯創

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