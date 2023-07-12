00878突破2字頭…還要繼續「存」嗎？ 她分析：要把時間成本考慮進去

Hi 我是安娜媽咪，之前的文章討論過滿多存股的觀念，但今天7/12開盤沒多久00878突破2字頭了，我想，這時候很多存股族難免會開始動搖，我要繼續買嗎？還是先暫停投入、觀望看看之類的？

國泰永續高股息00878股價走勢圖／資料來源：Yahoo奇摩股市。

我對00878，目前的投資策略就是每個月領到薪水的那一天，不論價格，直接買進一張，然後公布配息時，就先預估出會領到的股息並在除息當日先買進。而我上個月(六月)買進的00878，成本價還是1字頭，19.11，上上個月(五月)買進的00878，成本價為17.76，估計我這周四領到薪水的時候，要買進00878時，我很可能會買到一張比之前投入成本都來的高的00878。

以下用幾點統整一下，存股族對於目前創新高的00878是否要繼續存股可以參考的方向！

存股屬於長期投資(五年以上)，維持紀律是存股成功的關鍵。

身為存股族，要先清楚自己是在做長期投資，而我認為，一筆投資超過5年以上才稱得上長期投資，當你決定要選這個標的來存股時，你就必須維持紀律定期(不)定額的將資金投入，而存股就跟健身一樣，萬事起頭難，你可能才剛開始準備開始存股，就遇到00878漲到歷史高價，這時候你可能會猶豫卻步，但，你真心要存股的話，你必須跨出第一步，然後堅持走下去，十年後，你回過頭看，你會感謝當初的自己！

00878屬於季配息的產品，你應該把「時間成本」考慮進去。

00878目前是在2、5、8、11月配息，一年配息四次，而2023年2月、5月，這兩次的配息均為每股0.27元，也就是一張00878，可以獲得270元的配息，因此當你在今年一月買進一張00878，經過兩次配息後，你的相對持有成本已經下降了0.54 (0.27*2)，這就是時間成本。

你現在買進一張00878，可能相對是高成本，但經過幾次的配息，你的成本也會隨之下降，到時候你的真正持有成本不一定會比未來的股價高。

低成本會是你在存股路上最好的護城河。

如果你當初買進00878的原因 (可能是殖利率有6%、穩定配息、選股邏輯等)，還存在的話，你就應該持續穩定的投入，而你可以在00878未來下跌或低於你自己成本的時候，進行適度的加碼，讓自己的成本更低，因為低成本會是你在存股路上最好的護城河。當你持續存股五年後，有很大的機會，你的持有成本會比股價突然下跌來的低，當你擁有相對低的持有成本時(存股護城河)，你會存的更加安心、信心，更能維持存股應有的紀律！然而，在這之前，你必須先戰勝自己的心魔！

存股就是一直存下去嗎？存股就不能賣股票嗎？

當你帳上的獲利很可觀時，你可能會問，我不能賣股票嗎？在回答這個問題之前，你要先問自己存這支股票的原因是為了賺價差還是穩定配息，如果是穩定配息，建議不要輕易賣掉，這樣你失去你當初存股的「初心」 ，也失去現金流，而若是想賺價差，以00878來說，目前年殖利率是6%，因此若獲利有120%且有其他想要買進的標的時，可以考慮獲利了結，因為這已經是未來20年的配息了。

以上，跟大家分享，歡迎理性討論！

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