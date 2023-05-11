「月配息ETF」00929…6月掛牌7月就除息！ 專家曝光2優點1缺點

財經YouTuber柴鼠兄弟在新影音中分享，全電子+月配息要來了，高股息ETF一直是台灣存股投資人「規劃現金流」最靈活的工具，從早期的年配/半年配，到近2-3年興起的季配風，各種版本的配息月曆 在網路上的討論度完全不輸請假攻略。

但以後不用再為了排列組合而糾結了，台灣第一檔股票成分的「月配型ETF」即將誕生：00929復華台灣科技高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)，這也是第12檔國內股票成分的高股息ETF。這次我們要來幫大家詳細拆解929的40檔成分，還有「節省月配匯費」的方法。

以下為影音內容：

電子科技並不是只有常聽到的那些像什麼半導體或是IC設計，這麼前端的產業，其實台股還有一大群相當成熟的電子代工、設備、零組件和通路大廠，而且很多都是「長期穩定配息」的績優股。

不論存金融或是電子個股，幾乎都還是以年配為主，而且集中在6-8月份除息，只有極少數的公司是採取半年配或者是季配，對需要規劃穩定現金流的存股族或者退休族群來說，還是沒有高股息ETF來得靈活與方便。

00929第一檔股票型月配

而高股息ETF大多數都是採用季配，所以這兩年就很流行組季配月領，同樣要每個月配息，往後不用那麼麻煩了，因為最新的復華台灣科技優息（00929），就是一檔鎖定高股息電子股的「月配息ETF」。

00929追蹤的是特選臺灣上市上櫃科技優息指數，採樣母體是上市櫃電子科技類股當中，市值前200大而且50億以上的股票，不會有小型的電子股。

除基本的流動性之外，還必須透過5大基本面，兩高（連續三年ROE大於0、剔除近三年現金殖利率平均最低的10％）三低（低波動、低本益比、低股息變異性，剔除近5年現金股利變異係數最高前10％，就要排除景氣循環股）的指標篩選。

最後依照當年度已經宣告的現金股利來進行排序，選出40檔成分股。

因為台股除息旺季在6-8月，所以00929為了反應最新的配息結果，它的成份調整也設計在6月，且一年只調整這麼一次，單一成分的上限是10％；指數回測過去五年平均每年周轉率只有40％，也就是說不是用頻繁的換股來參加除息，可以降低交易費用對淨值的減損。

指數績效超越市場指標

把00929的台灣科技優息指數，拿來和大盤的加權指數、電子指數以及兩個知名的高股息指數來相比（皆含息），在去年台股大熊市的情況裡面，00929的指數跌幅只有8.2％，抗跌程度不只贏過大盤和電子，其實還贏過另外兩個高股息指數。

再往前到2021年的超級大牛市，它的指數漲幅也是5個裡面最高的。

看到最近五年的績效，它的波動16.8％，其實跟大盤差不多，但是年化報酬有15.9％，五年累積報酬有將近109％，不只超越同類的電子，也超越其他指標指數，平均的股息率有7.5％，高於台灣高股息指數。

但指數回測的績效，並沒有納入費用的因素。

因為00929是從電子股裡面挑出高股息的公司，所以它沒有一般高股息ETF常見的那些金融、水泥、鋼鐵、電信甚至是航運等等。重點是它也不含台積電，因為台積電本身就不是高殖利率的屬性，不可能入選。

所以00929在去年跟前年能超越其他四個指數，也不用感到太意外。

三大區塊40檔成分股總覽

00929目前40檔成分股裡面，占比最高的就是電腦及週邊設備有12檔37.2％，第二大類是半導體有14檔31.4％，另外14島檔則是零組件、通路等等也有31.4％。

在第一大類電腦及週邊設備裡，包含了技嘉是第一大權重，也是全世界第二大的主機板製造商，再來是伺服器大廠的緯創，然後是與筆電相關的華碩、宏碁和微星，分別是全球排名第3、4、5大的筆電品牌；廣達也是第一大的筆電代工廠。

再來就是光寶科還有和碩、佳世達等，幾乎都是高股息ETF常見的成分股，00929都有納入。

在半導體的區塊，每一檔占比都很接近，大概都在2％左右，沒有台積電與聯發科這種高價龍頭，但是它有納入聯電，是全球第三大的晶圓代工廠，而京元電和日月光兩大封測龍頭也都有，另外瑞昱、義隆、記憶體的威剛等。

在零組件和通路則是可以看到大聯大、聯強和瑞儀，這些都是配息非常穩定的公司，可成則是全球第一大筆電金屬機殼廠，其他像PCP族群的金居、台耀、健鼎和志超。

但這是去年截至目前的成分股，到了6月00929還會依照今年公布的股利，重新進行成分審核挑整，選出獲利能力好殖利率又高的選手，來參加今年除息旺季。

月配的優缺點和解決辦法

優點：

00929採用的是月配息，比起季配息又多了8次的機會可以分散二代健保的扣繳壓力。

假設每個月需要一萬元的現金流，季配3萬分4次領每次都要扣繳（633元），一整年下來會比月配少領2532元。

另外除息的缺口更小，不只填息更容易，也比較不會有大除息缺口那種溢價飆高的問題。

缺點：

既然是月配息商品，匯費負擔也會比別人多。

00929預計的第一次月配除息，會從2023年7月就開始，復華目前也已經在規劃變更收益配息帳戶的服務，00929的保管銀行是台北富邦，投資人可以留意是否有該銀行帳戶，變更過去就可以節省00929每個月的匯費。

結論

00929是以15元發行，預計募集的時間在5/24到5/26這三天，想要以發行價買進的人，可以在這段時間直接向復華投信或是其他有合作的券商申購。

6/9掛牌之後就可以直接在市場上買賣了，另外經理費和保管費都是採用級距制，達到一階最高50億時，合計可以下降到0.33％。

今年隨著金控股利大幅下修，電金的比例，會成為高股息ETF接下來的觀察重點，但00929沒有這個問題，直接鎖定中大型的電子股，用五大基本面指標挑出最強公司，且設計成月配，用一檔ETF就可同時滿足，現金流、填息、節省補充保費和股息定期投入等多種需求，是很有競爭力的一檔高股息ETF。

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載。