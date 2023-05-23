00929全台第一檔「月配息ETF」！專家：6月掛牌…最快7月就開始配息

台股第一檔月配高股息ETF（00929）新兵報到

感謝粉絲平時常跟孫太分享各類商品，有粉絲曾詢問孫太：怎麼就沒有「月配型高股息ETF呢？」

孫太回覆：這就要看是否有哪間投信願意推出了。如今終於等到一檔「月配高股息ETF」，由於孫太有追蹤並關注高股息ETF的習慣，因此這次特地整理出幾個00929的亮點與大家分享。

市面上目前有許多優質的好公司值得投資，如果金融產業是穩定代表的話，那規模佔台股約60％電子科技業就是業績成長的代表，而復華投信這次推出的00929，除了依然保有「收益平準金（快要變成標配了齁）」之外，還掌握台灣是科技島這個特性，因此投資標的全為科技股，最大亮點是全台第一檔月配息的高股息ETF。

看過00929的選股邏輯，孫太認為最大的特色是「ROE」和「股息變異性」這兩點，順便解說原因：

1.ROE（股東權益報酬率）越高，代表著企業獲利越好，股東有機會享受到的權益越多。 2.至於「股息變異性」，則是剔除一年內波動度最高前10％，意味著能在長期投資的過程中可望降低整體波動度。

此外，很多網友關注的二代健保補充保費議題，因扣繳規定為「單次股利超過2萬元」需扣繳2.11％補充保費，簡單試算後發現要投入超過400萬，若年息6％，月領才會超過2萬，所以「月配息」最大的優點，是可降低被扣補充保費的機會。

配息次數增加相對也會提高匯費成本，為此孫太特地幫大家確認過00929的保管銀行是富邦銀行，若持有富邦的帳戶，則又可省下每次的匯費成本，長期下來不無小補。

而換股月份為6月份，隨著年化報酬率越高，代表「填息」能力越好，用歷史數據回推5年年化報酬率達15.9％，5年平均股息率7.5％，除了填息能力佳，其成長性、獲利性、穩定性都不容小覷。最大亮點在於月配息，對於想要打造穩定金流，享受領息生活的存股族，是個值得持續關注的投資標的。

最後，恭喜高股息ETF又即將加入一個新成員，孫太說過，新的ETF生成勢必會去優化之前ETF的選股邏輯，每一檔也有屬於自己的一套選股邏輯模式，若粉絲們看完覺得適合自己的投資節奏和步調，目前00929將於05/24開始募集，最快7月開始配息（對！孫太問過，00929沒有180天的閉鎖期）。

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