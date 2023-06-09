00929「月配息ETF」今掛牌下個月就配息！ 他提三個原因：不敢買進它

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，復華台灣科技優息（00929）到底是何方神聖？這是全台灣第一檔股票型的月配息ETF，感覺券商好像抓住了存股族的喜好，知道投資人喜歡價格好入手，又能夠一直領股息的標的，發行價格15元，且還每月配息。

但他提出三點原因，說明自己為何不敢買進00929。

以下為影音內容：

00929基本資料

配息是每個月一次，成分股的調整是採用完全複製法，表示完全所複製所追蹤的指數，沒有過多的人為因素參雜在裡面。

想要省匯費的投資人要注意，00929的保管銀行是台北富邦。

6月9號掛牌上市，7月19號進行除息，8月14號就會發放股息。

00929追蹤指數的產業配置，是以電腦及周邊設備業和半導體為大宗，兩個產業加起來就超過65％，這部分感覺和0056蠻相似的。

成分股會由40檔股票組成，一年只調整一次成分股，落在6月份的第七個交易日。

00929選股邏輯

1.採樣範圍：從上市櫃電子科技類股中，選出市值前200大且達50億元的股票

2.流動性篩選：近12個月與近1個月流動性檢驗

3.基本面篩選：同時通過ROE、波動度、平均利率現金股利異係數、長短期本益比差距等5項基本面篩選指標

4.指數成分股：股息殖利率加權，個別成分股權重上限10％（以當年度已宣告現金股息進行篩選）

不敢買00929的原因

1.全部都是科技類股

沒有達到分散風險的目的，或許有人會說台灣不就是科技半島嗎？不買不就跟不上時代。

那其實可以買0050就好了，科技股在漲，0050不可能股價不會動，因台積電是科技股的先驅，而且0050成分股還有金融，風險也會比較分散。

2.股息和資本利得不能同時兼顧

就舉例0050就賺資本利得，而00878和0056就是賺股息。

那00929全部都是科技類股，乍看之下好像是要賺資本利得，可是又採用月月配，所以這檔ETF是要拿來賺價差還是股息，實在搞不太懂，自己不太懂的東西就暫時不會碰；等過陣子來檢視股價和配息是如何去做呈現的。

3.剛掛牌的新ETF都不買 先觀望

不是說一定會跌，而是要觀察這檔ETF的選股邏輯，在大盤多頭和空頭的時候，股價和配息會有什麼樣的反應。

如果表現不差，可以考慮之後再進場，但是如果經歷股災，股價和配息從此一蹶不振，那還投資幹嘛。

市面上的ETF商品琳瑯滿目，沒有說非買誰不可，多觀察不要急著一推出就買進，給幾年的時間去做表現，到時候再進場也不遲。

結論

可以理解為什麼投資人喜歡月配息，畢竟誰會不喜歡每個月都有穩定現金流。

復華投信也有公布00929的指數回測績效，過去5年累積報酬率為108.8％，現金殖利率為7.5％，看起來很不錯。

但是哪一檔ETF準備掛牌時候，指數回測績效是不好的？沒有，每一檔準備掛牌上市的ETF，公布的指數回測績效都非常好，沒有公布這個好的話，怎麼吸引各位投資人去買進。

可是真正上市的時候，股價的表現就未必比回測績效還要來得那麼好。

月月配比較像是噱頭，實際的績效真的要先打上問號，沒有要攻擊00929，只要提醒投資人要多觀察，不要覺得沒有買到很可惜，因為標的物很多，也不是只有這一檔ETF可以買，等它穩定之後再進場也不遲。

就想00878一樣，剛開始配息也沒有很穩定，甚至還有出現過現金股利0.05和0.15元的，也是最近一年多配息才開始比較穩定，觀察一陣子之後再進場，也許會買得比其他投資人貴，那也無所謂，只少知道進場的時候是相對安全的。

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