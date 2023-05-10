上櫃版本的市值型ETF來囉…終於沒有台積電！ 專家：00928將飆股全打包

財經專家阿格力分享，第一檔聚焦上櫃公司的ESG ETF來啦！相較於過往ETF大多聚焦在上市公司，00928是第一檔單純以上櫃市場為成分股的ETF。00928的選股策略很簡單，先以ESG篩選資格，接著以市值和ESG等級進行加權計算，選出來的公司不僅ESG得分高，而且公司成績已經獲得市場所肯定。而上櫃市場的公司往往股本小，其實公司最快速的成長階段也往往是在上櫃市場！到底 00928 在投資些甚麼？還有哪些該注意？

以下為影音內容：

甚麼股票最會噴？當然是上櫃 以寶雅為例

實際舉的例子，就是疫情後業績復甦的寶雅，這家公司的股本是10.2億，大概就是發行10.22萬張的股票。

不過10.22萬張的股票，不代表所有投資人都買的到，因為有些股票是在董監事的手上，因為正常公司董監事持股並不會去輕易更動，也不能隨便買賣，因為要申報，亂賣也會影響股價。

以雅為例，監事持有22.73％，代表市場僅有約7.9萬張流通股權。

去年9月接近到今年4月底為止，外資買了7千多張，持股水位從24.6％拉高到32％，換句話說，市場上大概有10％的寶雅股票是被外資所吃掉。

這段期間就漲了4成；也就是說很多妖股、中小型飆股都在OTC。

飆股集合體是你？中信上櫃ESG 30（00928）

要介紹的這檔ETF，就是跟櫃買市場有關，是一檔即將要在5月8號至11號之間募集的00928。

00928的選股持是「所有上櫃的股票」，過去很多數的ETF裡面都是上市的，畢竟股本較大，所以市值也往往容易比較大；這檔ETF特別的點就是針對上櫃公司。

在經過基本的流動性篩選之後，第一要求把高汙染的產業，例如鋼鐵、朔化，以及有爭議性的產業軍火、賭博給踢掉，因為有ESG的概念。

且成分股的公司都要通過台灣永續評鑑，評鑑的成績要在BB級以上，不只要符合ESG外，還需要排名的前60％，且如果有發生重大事件（偷排廢水、違反勞基法、內線交易）這些不論排名再高一律會被踢掉。

會找出近四季營業利率為正的公司（代表公司有賺錢），再按照市值排出前30名的公司當作成分股，所以既環保又會賺錢。

00928除了會市值考量以外，也會按照台灣的永續評鑑再一次加權，所以ESG不只是一個門檻，也是一個加分項目，所以是很喜歡投資中小型類股，00928等於幫投資人挑出有ESG代表性的30家上櫃公司。

迷人又刺激的上櫃公司

根據Bloomberg截至今年3月底為止，台股裡面如果上櫃轉上市，報酬率平均有76％，但是要注意高投資報酬率往往也伴隨著高風險。

看到投信2019到2023年二月底的回測，上櫃指數跟加權指數的表現雖是差不多的，但是加上00928的追蹤指數就有差了，年化報酬率超過2成。

仔細看上櫃ESG30年化標準差高達23.9％，波動也是最大的，會超漲也會超跌。

直接把上櫃ESG30指數，成立迄今的績效跟大盤對比，跌的時候跌比較深，彈的時候也彈很多，確實是很有爆發力。

00928 小檔案

從前10大成分股中，可以看到非常不錯好的公司在裡面，上述所舉例的寶雅就是第二大成分股。

半導體上游也有很多不錯的公司，例如環球晶、中美晶，在電子景氣榮景不錯的時候，大家都會對這些公司有印象，都是有基本面的公司。

指數一年會隨著企業年報、ESG重大事件以及永續評鑑發布的時間，會有4次的調整。

配息是採取半年配，會在每年的6月跟12月，除息落在7月跟1月。

經理費跟保管費是採一段式的，合併一共是0.435％；募集時間是5月8號到5月11號。

現在台股新掛牌ETF的門檻，相對來說都親民很多，這樣的好處就是鼓勵投資人，不要認為小錢沒用，積少成多累積部位，特別是投資ETF很重要的一塊。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。