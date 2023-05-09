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00878配息減稅效果好不好？ 她曝：「這筆細項」無需繳稅

聯合新聞網／ 報告老師
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

00878配息減稅？用收益通知書來實測

老師今年是第二次自己報稅，報稅新鮮人，但一回生二回熟，今年的稅金比去年多了兩千多，於是配息減稅多少就很重要啦！

原本認為：配息總共領多少，乘以8.5％=減稅金額

一報稅就發現：退稅金額比想像中少？

原來配息減稅有差別，只有54C境內股利所得、5Ａ境內金融利息所得要納入稅，才有減稅。

收益平準金為何不納入呢？

收到股息稅單時，如果有投資標的有「收益平準金」，會列出收益平準金所得，由於配息是自己配發給自己的資金，故無需繳稅。

因此報告老師今年的減稅，在00878部分，只減少了484.5元。

那00878減稅效果好不好？

老師認為雖然減稅不如個股配息的總計金額多，但對我來說：「減稅只是小確幸，不是我的投資目的」所以不影響存股意願。

但未來也不排斥有多一些其他的股票配置，期望達到：穩定領息又可減稅的目標。

◎本文內容已獲 報告老師！x理財教職x死薪水投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 收益平準金 稅金 54C 配息

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