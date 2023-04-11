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靠00878存股這招到退休…月領10萬要多少錢？ 她計算出「加薪表格」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意照。記者余承翰／攝影
台股示意照。記者余承翰／攝影

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，說起2023年台灣最熱門的ETF，從規模和受益人數的成長來看，答案顯而易見，這時代的名字是國泰永續高股息（00878），存股加薪、存股退休成了無數人的投資信仰。如果想要月領10萬元，過上財富自由日子，該怎麼做才能實現？

以下為影音內容：

00878上市短短不到三年，買氣爆棚是現在進行式，2月時受益人數逆襲高股息始祖元大高股息（0056），4月更離完成里程碑壯舉只有一步之遙，第一檔擁有100萬股民的ETF即將誕生（截至4月7號受益人數986,797人）；下一步自然是在規模上持續成長，挑戰台股ETF最老牌的元大台灣50（0050）成為雙冠王。

存00878退休或者靠00878實現財富自由？

過去ETF熱度遠遠不及現在，每當聊起小資族存股話題，好多財經老師、理財雜誌推薦的是0056，時光荏苒現在的財經新聞，投資社團和網路討論區，滿滿滿滿都是00878，仿佛全民運動，還有人會定期PO自己又存了多少張。

有趣的是，00878除了吸引小資族，還有不少上班族跟長輩是以退休為目標，就專注在張數上持續買，想靠股利替自己加薪，希望有天能實現財富自由，平均每月領個1萬、2萬、5萬、8萬元甚至更多。

若用月領10萬元當成終極目標，簡單計算需要準備多少錢？

為了試算，把00878自2020年7月20日掛牌起的股價全都找出來，截至今年3月底，00878歷史最高價格是19.78元，出現在2022年2月21日；歷史最低價是14.20元，出現在2020年9月25日

相信多數投資人都不是天選之人，沒那麼厲害能精準買在最低點，也沒那麼倒楣在最貴的時ALL IN，所以把每天的收盤價加起來，假設買在中間，600多個交易日平均會是17.24元；另外00878目前經歷兩個完整年度，2021年配0.98元，2022年配1.18元，平均1年是1.08元

有這些數據就能模擬了，台灣投資人最關心的「月領金額」放最左邊，想靠股利每個月替自己加薪、享受退休生活，可以對照一下需要持有多少張，又要投入多少資金。

表格僅供參考，對熱愛00878的朋友來說，可以當成放在心裡努力的目標，畢竟光是（入門）月領1萬，就要投入快200萬，達成理想的10萬元，那得存到1112張，拿出超過1900萬元的資金，肯定會是一段漫長的旅程

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 0056元大高股息 0050元大台灣50

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