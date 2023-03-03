00919一個月「飆」漲了7％！ 專家：短時間內就從15漲到18元

高股息ETF也有「飆」股

誰說高股息就沒有飆股？過完年後的2月份，就以群益台灣精選高息ETF（00919）漲幅最大，達+7％！

對，你沒看錯，一個月就漲了7％。

而且還不是個股而是ETF，一個月漲幅就已經可以直逼高股息ETF一整年的殖利率了，這真的是很了不起的一件事情，畢竟ETF內含許多檔個股，回頭檢視台股整個2月份才漲了+1.56%。

這說明了什麼？

這代表00919的30檔成分股中大多數漲幅比台股平均值還要高，而為什麼能挑選出這些高殖利率又高成長的股票？

那就又要回歸到ETF設定的「選股邏輯」了，因此，這也能驗證00919在去年12月更換成分股換的非常有「效率」，當然這還是得歸功於「選股邏輯」。

除此之外，孫太今日還觀察了凱基優選高股息30（00915）的配息資訊，00915在淨值組成〈股利平準金0.06+資本損益1.36〉的狀態下配發出了「0.22元」（殖利率約1.34%，符合高股息的期待），那孫太就會依此去推估00919在淨值組成〈可分配收益-0.02+資本利得3.47〉的狀態下6月份第一次配息可能會配發多少股息了！（期待）

至於為什麼要把兩者放在一起觀測，這是因為00915上市的時間點是2022/08/09，而00919上市時間點是2022/10/20，兩者上市時間點剛好都錯過了台股除權息旺季（旺季是6~8月），因此兩檔ETF基本上都沒有股利收益可分配，幾乎都是要用「資本利得」進行第一次配息，也因為狀態相似，所以把兩者放在一起參考比較，孫太覺得是有參考價值的！

孫太長期追蹤的00878，受益人數已經是台股ETF第一名，市值則從不到300億成長到目前突破1,600億，這次追蹤的00919，到底好不好？

短短幾個月就從15塊漲到18塊（近期持續走高），相信長期觀察00919的投資人肯定都相當期待，屆時看6月份第一次配息，大概就可以知曉了。

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