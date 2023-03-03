00878買愈多愈好？若在意被收補充保費 他算出最多這張數

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，國泰永續高股息（00878）收益人數正式突破88萬人，小資族入手同時，千萬要特別注意，只要持有張數超過ＯＯ張，股利就有可能被吃掉？到底持有幾張00878最划算呢？

以下為影音內容：

00878持有幾張最划算

單筆股利所得或利息所得大於等於2萬元，需支付二代健保補充保費2.11％。

以2023年00878第一次季配息0.27元計算，持有一張00878國泰高股息共配發270元現金股利，20,000/270＝共需要74.075張00878。

但其實二代健保補充保費收費真的不高，長期存股真的不用特別在意，如果真的特別在意，至少也要先超過100張再來在意。

假設持有加了一張，超過門檻，75張00878國泰高股息：（270*75=20250元,20250*2.11＝427元補充保費)

2022年00878完整配息紀錄

整理00878在2022年的完整配息紀錄，可以發現第一次季配息發現金股利0.30元，只有0.05元是股利所得，0.16元為財產交易占比，0.09元為收益平準金；若是採用0.30元來計算二代健保補充保費門檻，只需要66.67張00878就會達標，用0.05元實際股利占比計算則要高達400張才需要繳交。

2022年第二季季配息更誇張，配發現金股利金額0.32元，只有0.02元屬於股利占比，實際上要持有1000張00878才需要繳交補充保費。

因為沒有人能預測未來30年，00878單次季配息金額會是多少，也不會知道股利占比是多少，所以沒有辦法計算出，剛好「不滿足門檻」的最高張數，只能簡單計算出「有機率不滿足門檻」的最高張數。

00878歷史最高單次季配息0.32元，全部當成股利占比計算，需要62.5張才達成二代健保補充保費門檻，所以真的非常在意的投資人，持有不到62張會被收取補充保費的機率就很低了。

持有100張00878在2022年只需要付出443元補充保費，其實繳交補充保費沒有想像中的誇張，因為真的不需要繳到很多。

持有1張萬00878的投資人，一張成本17元計算，也就是投入成本1億7000萬，單次最高也只需要付出4萬多元。

結論

人總是羨慕經年累月，幫自己存下幾百、幾千張股票的大前輩，卻忘了「萬丈高樓平地起」，每個人都是從第一張存股開始，最終才能有幾百、幾千張的傲人成就。

過往總是認為最低點，才是最佳的進場時機，卻忘了世界上根本沒有人，能夠準確知道最低點到底在哪裡！

萬事起頭難，即便一開始存股規模不大，但只要能開始建構自己的存股高塔，就是一件高興的事情。

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