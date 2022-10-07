聽新聞
test
0:00 / 0:00
大盤又跌…存股族還要堅持長抱嗎？ 專家「4問自己」：就是買進和持有
隨著最近的盤勢一蹶不振，網路上唱衰的聲音也多了起來。
一群人開始摸著水晶球當起占卜師，預測股市如何崩盤、景氣如何衰敗...等，如同爬高塔比賽旁邊的青蛙觀眾，現在不僅雜音越來越大，甚至已經拿起大聲公在喊了，深怕你聽不見。
為何我在書中提到存股決勝點在於「你有多淡定」？存股雖然只是「買進」與「持有」這2個簡單的動作，但執行上並不容易。
持股的過程時常要面對內在理智與恐慌交戰、詭譎多變的國際情勢、身旁人們唯恐天下不亂的言論……等，要不為所動、長久堅持絕非易事。
當內心動搖時，問問自己：
1.是不是閒錢投資？
抱著存儲蓄險要被綁6年、10年、20年的心態，急錢不投、長期持有。
2.是不是領到股利了？
今年進帳的股利擺在眼前，2022年的EPS雖然打了些折扣，但不至於明年發不出股利。
3.持股有沒有可能10年、20年都填不了息？
今年的情勢相信填息之路並不好走，也許一年填不了息，但持股有爛到10年、20年我們屆齡退休時都填不了息嗎？
4.存股是否為了不想再被漲跌干擾、制約？
如果存股的初衷就是不想再做價差、以領息為主，那麼漲跌與我們有什麼關係呢？
在眾聲喧譁的時代，為自己保留一片寧靜的心田吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言