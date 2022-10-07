大盤又跌…存股族還要堅持長抱嗎？ 專家「4問自己」：就是買進和持有

隨著最近的盤勢一蹶不振，網路上唱衰的聲音也多了起來。

一群人開始摸著水晶球當起占卜師，預測股市如何崩盤、景氣如何衰敗...等，如同爬高塔比賽旁邊的青蛙觀眾，現在不僅雜音越來越大，甚至已經拿起大聲公在喊了，深怕你聽不見。

為何我在書中提到存股決勝點在於「你有多淡定」？存股雖然只是「買進」與「持有」這2個簡單的動作，但執行上並不容易。

持股的過程時常要面對內在理智與恐慌交戰、詭譎多變的國際情勢、身旁人們唯恐天下不亂的言論……等，要不為所動、長久堅持絕非易事。

當內心動搖時，問問自己：

1.是不是閒錢投資？

抱著存儲蓄險要被綁6年、10年、20年的心態，急錢不投、長期持有。

2.是不是領到股利了？

今年進帳的股利擺在眼前，2022年的EPS雖然打了些折扣，但不至於明年發不出股利。

3.持股有沒有可能10年、20年都填不了息？

今年的情勢相信填息之路並不好走，也許一年填不了息，但持股有爛到10年、20年我們屆齡退休時都填不了息嗎？

4.存股是否為了不想再被漲跌干擾、制約？

如果存股的初衷就是不想再做價差、以領息為主，那麼漲跌與我們有什麼關係呢？

在眾聲喧譁的時代，為自己保留一片寧靜的心田吧！

內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此