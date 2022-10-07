該參加0056除權息嗎？高殖利率超誘人 他卻建議「不要買進」

有「國民ETF」之稱的元大高股息（0056），10月3號宣布預計今年配發現金股利2.1元，利用當天收盤價25.67元計算，殖利率高達8.18％。

YouTube頻道《知美JiMMY》在最新的影音中表示，0056殖利率雖高並不代表年度報酬率也同樣高，他也不建議投資人特地買進0056參與除權息。

以下為影音內容：

怎麼參與除權息？10月17號元大會公布最終股利配發情形，告訴投資人每股實際配發多少。

10月19號正式除權息，等於想要買進參與除權息的投資人，務必要在10月18號收盤之前買進。

0056配發2.1元不算高 但殖利率非常高

配發2.1元其實不算高，因為去年也有1.8元；那年度殖利率高達8.18％高不高？非常高，因為過去7年，殖利率最高也只有6.2％這次整整還多出了近2％。

股利不算高但年度殖利率高，代表去年的股利收入好，但今年股價表現不佳，因為「股利漲、股價跌」，所以導致讓殖利率非常高。

殖利率高雖然很誘人，但絕不代表高「年度報酬率」，除權息的重點主要還是會不會「填息」。

填息才真正代表股利的錢賺錢口袋，貼息代表左手換右手，還被賺了一層手續費。

現在適合逢低加碼嗎？

0056跌破10年線，短短一年半時間價格從36元跌至25元，比起價格，應該先問自己，到底認不認同0056的選股策略？

想要長期投資：認不認同0056能夠在未來20-30年幫你累積財富？沒有人能夠預測現在的價格是不是最低點。

不認同0056這項商品卻買進，價格如果繼續下跌，投資人的心態一定會原地炸裂。

0056殖利率破8％，除息前適合特地買進嗎？

不用特地買進參與除權息。

除息只是左手換右手，過程中需要支付手續費、交易稅、二代健保等隱形費用。

除非有特殊原因，不然不建議新手，特地在除息前買進就單純為了參與除權息。

本文內容已獲 知美JiMMY 授權。