「貸款80萬買00878」1年淨賺1.4萬？網酸爆曝關鍵錯誤

利用貸款投資風險高，若遇到不景氣，可能面臨巨大虧損。有網友認為「貸款買高股息真的可行」，經他試算，借款80萬元全買國泰永續高股息（00878），每年可淨賺1.4萬左右。對此其他網友相當不以為然，有人直言「標準韭菜，把殖利率當成報酬率，真的好可悲」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日借貸80萬元，兩筆借款利率4％、4.5％，沒有還款期限，利率不因升息提高，除非一年不繳利息，否則不會因本金複利使利息增加，另只要不要滾本金超過保價金，保單就不會失效。

該網友試算，每日利息90元、每年3萬2850元，若將所有資金投資00878，可買17張股票，每年股息以1元試算，每年股息4萬7000元，若他連續十年只還利息、一年3萬28500元，等於每年還可賺1萬4150元，還可繼續買股，提高股息。

針對他的打算，大批網友都不以為然，有網友留言「發財致富方式被你想到了，下一個郭台銘就是你，快去實踐」、「只能說沒那個屁股就不要吃那個瀉藥吧，如果這麼簡單幹嘛不大家都這樣玩，好好賺錢再做自己能承擔的投資」。

還有網友留言「47萬一年年薪就差不多有了吧？不然兩年三年也會有吧？這80萬這樣用效益不高，拿去找一支穩定外匯EA放著滾還比台股穩，台股風險這麼大」、「遇到沒配息的時候呢」、「股息每年1元？確定每年都會發那麼多？股息超過2萬，不用算2代健保？多這4萬的股息，不會讓你所得級距增加，繳更多稅？」

有網友坦言可行，但原PO借款利率過高，留言「沒有不行，但是你借的利率太高了，我信貸借80萬利率1.68％而已，你4＄以上是要玩個大西瓜啊？我拿一堆股票去質押，優質股只需要還利息，2.2％都比你4％以上好」。