台股前三大ETF整理包／0056、00878、0050成分股、配息一次看 達人教怎麼聰明買

股票型ETF前三大資產規模，當中國泰永續高股息（00878）僅僅上市兩年，就突破千億，僅次於第一元大台灣50（0050）的 2508億和元大高股息（0056）的1442億，位居第三。

而受益人數最多的三個ETF也是這三檔，排序分別為，第一的0056的71.8萬，緊追在後的00878有61.5萬，第三則是0050的57.8萬。

（資產規模和受益人數截止至8月25日）

基本資料及歷年配息

資料取自元大／國泰投信官網。

（資產規模時間截至8月25日）

元大高股息（0056）

0056主要選股池是從0050跟中型100，簡單來說就是台股前150大上市市值的公司裡面，去挑出未來12個月，預設殖利率比較高的公司，因此被稱為「高股息的ETF」。

所以0056的選股邏輯就是以「殖利率」的訴求為主；每年6、12月進行成分股審核與調整，目前一年配息一次，選在10月。

元大台灣50（0050）

台灣證交所挑選市值前50大的上市公司作為成分股，每年3、6、9、12月進行成分股審核和調整，2017年起改為一年配息兩次，時間分別落在1、7月。

國泰永續高股息（00878）

每年5月和11月進行成分股審核和調整，採季配息1年配息4次，配息月份在2、5、8、11月。

資料取自元大／國泰投信官網。

前10大成分股

（以下資料時間取自8月29日。）

元大高股息（0056）前10大成分股

元大台灣50（0050）前10大成分股

國泰永續高股息（00878）前10大成分股

達人怎麼看

元大台灣50（0050）用日K值 考量進出場時機

人稱「佛系理財大師」的「樂活大叔」施昇輝表示，0050的設計就是複製大盤的績效，大盤漲1％它也漲1％，大盤跌2％它不會漲也是跌2％，但坦白說只要績效跟大盤一樣，就已經贏了大多數的投資人。

他認為0050的波動比較大，而且它最大的權值股是台積電，台積電今年的股價就跌了快3成，所以其實0050今年以來的有出現跌幅是比大盤還要重一點點的情況。

0050怎麼操作價差呢？之前分享過就用KD值（K永遠在0-100之間），日K小於20買，日K大於80賣。

不過今年以來進入空頭市場，已經跌破季線很久都站不回去超過一兩個月，這時候要稍微保守一點，把進場的K設定日K小於10，日K大於60-70之間可能就可以獲利了結。

元大高股息（0056） 隨時都可以買 買了忘記它

施昇輝直言0056的風險分散跟0050一樣，這30家可能有一家會突然出事，但30家不會同一天出事，有一家可能突然倒閉，但也不會30家同一家倒閉。

他說明0056是隨時都可買，買了忘記它。舉例，去年0056曾經最高36元，現在跌下來會覺得當時好貴，但是去年配息1.8，用1.8除以36，也是還有5％的殖利率，既打敗通膨也贏定存。

高股息的兩聰明買法

YouTuber摳摳就分享過，購買高股息ETF投資朋友，可以有以下兩種買法：

1.選股邏輯

投資一檔ETF就是相信它所追蹤的選股邏輯，所以下手前務必認真閱讀ETF公開說明書，研究指數的編制規則。

高股息不代表絕對「穩定、保守、抗跌」，從前面公布的今年以來的績效就可以發現。

高股息ETF都想實現高股息的目標，指數各有一套獨門的選股法，結果就是成分股的差異很大，投資人一定要徹底弄懂了再做決定。

2.0056 vs. 00878如何互補買法

掌握了高股息ETF的選股方式，就可以依照自身的風險屬性選擇最適合的標的來投資，可以單壓一檔，因為ETF本身就持有一籃子股票，當然也可以分散到二、三檔，畢竟高股息是策略是選股，存在一定的侷限。

從實務上來說，如果要投資不只一檔高股息ETF，建議可以觀察各ETF持股的產業分布狀況，例如元大高股息（0056）長期都是電子類股佔有比高比例，而國泰永續高股息（00878）上市以來金融股始終有著一席之地。

有的高股息ETF很科技，有的高股息ETF則以金融為主力，也有走中間路線產業分布相對平均；但ETF會依指數規則定期換股，產業分布不可能一成不變，但選擇上多少會有一些「偏好」，就會建議用「互補買法」，希望一次覆蓋到多一些產業，這樣分散風險的效果會更好。

會選擇高股息的投資人，一定相當看重穩定性，希望有穩定的現金流，波動也不要太大，所以才會推薦這一招，不過要記得，互補買法的前提務必要先懂選股邏輯。