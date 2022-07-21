高股息ETF績效盤點...5檔贏過大盤 專家：有2招聰明買法

今年上半年台股慘淡，多數投資人是欲哭無淚，不過在10檔贏過大盤的ETF中，就有一半是高股息，表現最好的Top 5更霸佔了4個名次，其中也包含萬眾矚目的國泰永續高股息00878。

YouTuber摳摳表示，投資高股息ETF務必搞懂基金的選股邏輯，分析成分股內佔有什麼類型產業比重較高，若要投資一檔以上，建議用戶補買法，更能分散風險。

2022年上半年績效：高股息ETF出頭天

勝過加權股價報酬指數，大盤含息的ETF有哪些：

第一、第二、第三都是高股息，規模和受益人數高速成長的國泰永續高股息（00878）則排在第五名，而前十名裡面就有一半是高股息包下來，展現了不錯的「抗跌性」。

雖然含息的績效都是負數，但在「一片綠油油」當中，只要跌得少就算贏！

績效輸給大盤的落後組，有「差一些」的但也有「天差地遠」的：

第十一至十五名都是「熟面孔」，有台灣ETF人氣王元大高股息（0056），另外4檔則是類大盤型ETF：元大MSCI台灣（006203）、永豐臺灣加權（006204）、元大台灣50（0050）。

而第二十二名富邦特選高股息30（00900），為領息而生瘋狂換股，在大跌中也成了高股息ETF最慘的那一位。

而績效最後二名是成分股100％投資半導體的主題型標的，這一類容易大好大壞，需要多做功課，評估風險，做好資金平衡配置。

高股息ETF聰明2買法

1.選股邏輯

投資一檔ETF就是相信它所追蹤的選股邏輯，所以下手前務必認真閱讀ETF公開說明書，研究指數的編制規則。

高股息不代表絕對「穩定、保守、抗跌」，從前面公布的今年以來的績效就可以發現。

高股息ETF都想實現高股息的目標，指數各有一套獨門的選股法，結果就是成分股的差異很大，投資人一定要徹底弄懂了再做決定。

2.互補買法

掌握了高股息ETF的選股方式，就可以依照自身的風險屬性選擇最適合的標的來投資，可以單壓一檔，因為ETF本身就持有一籃子股票，當然也可以分散到二、三檔，畢竟高股息是策略是選股，存在一定的侷限。

從實務上來說，如果要投資不只一檔高股息ETF，建議可以觀察各ETF持股的產業分布狀況，例如元大高股息（0056）長期都是電子類股佔有比高比例，而國泰永續高股息（00878）上市以來金融股始終有著一席之地。

有的高股息ETF很科技，有的高股息ETF則以金融為主力，也有走中間路線產業分布相對平均；但ETF會依指數規則定期換股，產業分布不可能一成不變，但選擇上多少會有一些「偏好」，就會建議用「互補買法」，希望一次覆蓋到多一些產業，這樣分散風險的效果會更好。

會選擇高股息的投資人，一定相當看重穩定性，希望有穩定的現金流，波動也不要太大，所以才會推薦這一招，不過要記得，互補買法的前提務必要先懂選股邏輯。

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