快訊

蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

影／台中餐廳驚傳爆炸聲後竄濃煙 店家急疏散顧客

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

高股息ETF績效盤點...5檔贏過大盤 專家：有2招聰明買法

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

今年上半年台股慘淡，多數投資人是欲哭無淚，不過在10檔贏過大盤的ETF中，就有一半是高股息，表現最好的Top 5更霸佔了4個名次，其中也包含萬眾矚目的國泰永續高股息00878。

YouTuber摳摳表示，投資高股息ETF務必搞懂基金的選股邏輯，分析成分股內佔有什麼類型產業比重較高，若要投資一檔以上，建議用戶補買法，更能分散風險。

2022年上半年績效：高股息ETF出頭天

勝過加權股價報酬指數，大盤含息的ETF有哪些：

第一、第二、第三都是高股息，規模和受益人數高速成長的國泰永續高股息（00878）則排在第五名，而前十名裡面就有一半是高股息包下來，展現了不錯的「抗跌性」。

雖然含息的績效都是負數，但在「一片綠油油」當中，只要跌得少就算贏！

績效輸給大盤的落後組，有「差一些」的但也有「天差地遠」的：

第十一至十五名都是「熟面孔」，有台灣ETF人氣王元大高股息（0056），另外4檔則是類大盤型ETF：元大MSCI台灣（006203）、永豐臺灣加權（006204）、元大台灣50（0050）。

而第二十二名富邦特選高股息30（00900），為領息而生瘋狂換股，在大跌中也成了高股息ETF最慘的那一位。

而績效最後二名是成分股100％投資半導體的主題型標的，這一類容易大好大壞，需要多做功課，評估風險，做好資金平衡配置。

高股息ETF聰明2買法

1.選股邏輯

投資一檔ETF就是相信它所追蹤的選股邏輯，所以下手前務必認真閱讀ETF公開說明書，研究指數的編制規則。

高股息不代表絕對「穩定、保守、抗跌」，從前面公布的今年以來的績效就可以發現。

高股息ETF都想實現高股息的目標，指數各有一套獨門的選股法，結果就是成分股的差異很大，投資人一定要徹底弄懂了再做決定。

2.互補買法

掌握了高股息ETF的選股方式，就可以依照自身的風險屬性選擇最適合的標的來投資，可以單壓一檔，因為ETF本身就持有一籃子股票，當然也可以分散到二、三檔，畢竟高股息是策略是選股，存在一定的侷限。

從實務上來說，如果要投資不只一檔高股息ETF，建議可以觀察各ETF持股的產業分布狀況，例如元大高股息（0056）長期都是電子類股佔有比高比例，而國泰永續高股息（00878）上市以來金融股始終有著一席之地。

有的高股息ETF很科技，有的高股息ETF則以金融為主力，也有走中間路線產業分布相對平均；但ETF會依指數規則定期換股，產業分布不可能一成不變，但選擇上多少會有一些「偏好」，就會建議用「互補買法」，希望一次覆蓋到多一些產業，這樣分散風險的效果會更好。

會選擇高股息的投資人，一定相當看重穩定性，希望有穩定的現金流，波動也不要太大，所以才會推薦這一招，不過要記得，互補買法的前提務必要先懂選股邏輯。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 高股息 ETF 台股

延伸閱讀

力積電（6770）沒機會了？ 苦主認賠殺出虧60萬

遭爆恐下市潤泰雙雄跌停 公司回應了！ 網見2作為悲嘆：八九不離十

00900離15元越來越遠有4原因 專家：長期看就是買高賣低

投資高股息ETF需留意「4件事」 0056、00878這兩檔該怎麼選？

相關新聞

台股上漲204.48點 三大法人買超135.67億元

美股周三續漲，那斯達克、費城半導體表現強勁，費半站上季線，激勵台股今（21）日開紅大漲，終場收在最高點14,937.7點...

股、債市反攻的臨界點 謝金河：萬四保衛戰過關

在美國ＦＯＭＣ議息大會前夕，市場傳出通膨正有效降溫，Fed可能升息二碼的消息，結果道瓊指數大漲七五四．四四，美國六大指數全面大漲，標普大漲二．七六％，Nasdaq大漲三．一一％，費城半導體指數大漲一二三．五七，漲幅達四．六一％，這是今年以來經歷了漫長跌勢、罕見的一記長紅大漲，這可能是多空重要分水嶺。

國安+庫藏 台股防火牆

國安基金宣布進場，搭配台積電展望持續看俏，台股展開跌深反彈，盤面持穩輪動格局，短線除了從技術面與籌碼面切入強勢股之外，還可留意下半年趨勢展望仍佳，股價修正後放量反彈的績優股。

駭客止步！ 資安股登新舞台

政府提倡「資安即國安戰略」，更逐步進化到二．○，端出企業抵稅牛肉，包括加值代理商、系統整合商都大啖資安商機。

高股息ETF績效盤點...5檔贏過大盤 專家：有2招聰明買法

今年上半年台股慘淡，多數投資人是欲哭無淚，不過在10檔贏過大盤的ETF中，就有一半是高股息，表現最好的Top更霸佔了4個名次，其中也包含萬眾矚目的國泰永續高股息（00878）。 YouTuber摳摳表示，投資高股息ETF務必搞懂基金的選股邏輯，分析成分股內佔有什麼類型產業比重較高，若要投資一檔以上，建議用互補買法，更能分散風險。

投資人揚眉吐氣 台股漲204點收14,937點 台積重回500元

受到美股守住季線持穩激勵，台股今（21）日強勢表態，加權指數終場上漲204.48點，收14,937.7點，成交量2,35...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。