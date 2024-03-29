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凍漲電價案今審議 立院朝野大戰

聯合報／ 記者唐筱恬林縉明侯俐安／台北報導
經濟部上周拍板調漲電價，引爆民怨。藍白提案凍漲電價，將列入29日立院院會議程。 圖／聯合報系資料照片
經濟部上周拍板調漲電價，引爆民怨。藍白提案凍漲電價，將列入29日立院院會議程。 圖／聯合報系資料照片

電價將調漲，引爆民怨。立法院會今天處理藍白聯手提出的「電價凍漲」提案，以及國民黨立院黨團提出的電業法修正案，要求電價送立法院審議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤直指提案逾越憲政分際，揚言反制拉下協商，進入一個月冷凍期；國民黨團書記長洪孟楷質疑「惡人先告狀嗎？」痛批民進黨只有黨意沒有民意，預料今將上演朝野大戰。

經濟部次長曾文生昨表示，這次電費調整，針對不同對象有不同調幅，如果全部凍漲，就會持續補貼，甚至是獲利好的產業，台電仍要繼續提供低於成本的電價，他反問，對比較有負擔能力、用電量較大的調整，也要一併凍漲嗎？這樣是否合理？交給國會論斷。

電價四月一日將調漲，平均漲幅約百分之十一。國民黨團、民眾黨團周二在立法院程序委員會聯手通過「電價凍漲」提案，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，建請院會做成決議，立即停止調漲電價。國民黨團更加碼提案電業法修正案，要求經濟部電價費率審議會的決議須經立法院同意後才可實施，兩案均列入今日院會議程。

吳思瑤批評，立法權不能干擾行政權，「該提案有違憲、侵害行政權之虞」，若通過後會對台電永續經營綁手綁腳。

洪孟楷指出，民進黨錯誤能源政策在先，電價上漲後將造成物價全面提升，在野黨因應民眾需要提出電價凍漲，民進黨不站在人民這邊，還成為電價上漲幫凶，可見心中只有黨意沒有民意。另外，國民黨團修正電業法不是擴權，而是要把法令不足之處補足，期盼修法在立法院委員會充分討論。

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