電價凍漲立院將表決 經濟部：全球電價都有漲 盼各界支持

「94%住宅用電每個月電費增加不到百元，希望各界支持政府漲電價以降低虧損！」經濟部次長曾文生28日在行政院會記者會指出，本次電價千度以下僅漲440元、300度以下每個月增加不到百元，全球都有漲電價的狀況，希望各界能支持。被問到若立法院29日通過凍漲電價怎麼辦？曾文生僅表示，恐將繼續補貼電價。

94%住宅用戶月電費增加不到百元

國民黨與民眾黨立委27日提案電價凍漲，29日將在院會表決，對此，曾文生回應說，調整電價沒有人會開心，但比起國外民營電廠隨著國際能源價格調漲電價，我國因為台電是國營公司，可以分年減緩國際能源漲幅的影響，而且可以做更細緻的調整，減緩對民生的影響，取消對用電大戶低電價的變相補貼。

曾文生強調，98%以上的電價平均調幅不會超過7%，包括300度以下調漲3%、700度以下5%，若以1千度用戶為例，1期電費（2個月）就是8千元左右，漲電價後僅會增加440元，94%的住宅用戶每個月增加電費不到百元，他們有針對用電大戶、民生用電進行區分，且在野黨要求的農漁業也有凍漲。

行政院發言人林子倫表示，政府已經針對各產業的影響進行評估，希望各界能夠支持相關方案。但記者持續追問，由於藍白在國會席次超過半數，若通過相關提案，台電是否會拿出相關費用？會有多少補貼？

「很多商家漲價 不僅是考量電價」

曾文生坦言，因為不確定國會凍漲的方案，因此無法回答。但他指出，若電價全面凍漲，一些獲利很好的產業，政府如果持續提供低電價，這樣的狀況是否合理？曾文生也提到，2015年與2016年政府還有調降民生用電，但這樣的電價已經不符合整體電價結構，因此民生用電還是要漲，但漲幅也因為有各界建議，因此3百度以下原本要漲5%，後來改成3%。

「很多商家不只是因為電價調漲而漲物價！」曾文生說，有知名拉麵店就是因為要漲員工薪水才調整物價，如今，台灣已經分成3年調整電價，且2022年還主要是調整出口產業，且都有考量民生影響。

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