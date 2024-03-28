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央行升息 蔡明忠：感受到物價蠢動
中央銀行上周意外宣布升息半碼，富邦集團董事長蔡明忠昨天表示，四月將調漲電價，而電價一調漲，相信一定是萬物齊漲，央行應該是有感受到蠢蠢欲動的物價，或物價已經在上漲中。代工廠和碩董事長童子賢則說，政府長期用稅收補貼電費成本，並非長久之計，既然製造業是用電大戶，「我想大家就共體時艱一下」。
蔡明忠昨赴台灣大學管理學院參與講座，針對央行升息發表上述看法。
而童子賢昨出席二○二四台灣企業領袖關鍵趨勢論壇，受訪時被問到對電價調漲的看法。他說，台灣、日本和南韓都不產石油和天然氣，電價可以拿來對比。台灣電費調漲「勢在必行」，政府用全民稅收一直補貼電費，已經補貼很多年，其實不是完整的辦法；目前電價調漲後，也還沒有完全反映成本。
他說，在台灣整體用電中，製造業用電占百分之五十六，服務業用電占百分之十八，既然製造業是用電大戶，「我想大家就共體時艱一下，接受減少政府的補貼」。
童子賢在論壇以「產業韌性與全球潮流」為題演講，他表示，發展電動車、AI、晶片製造都需要大量電力供應，因此可以說電力即國力；核融合雖然是可望而不可即的技術，但就像ＡＩ及網路趨勢一樣，來了就擋不住了，「二○一八年我曾提到得ＡＩ者得天下，現在我認為得核融合者得天下」。
台電因為虧損嚴重，必須調漲電價，美國賓州州立大學核工博士、台電前總稽查王琅琛昨天表示，目前台電的發電方式，只有核能賺錢，其他的成本都在售價以上。核能發電每度省二元，核一、二、三都延役，一年可以節省八百億元，延役廿年總共可以為台灣省下一兆六千億元。
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