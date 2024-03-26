酸王美花狀況外 藍委：9月不得再漲電價

台電四月將調漲電價，行政院長陳建仁與經濟部長王美花都稱電價調漲「非常細緻」，希望各行各業影響最小，建議業者做好電力使用管理；但國民黨立院黨團要求電價審議委員會今年九月不得再調漲電價，也酸王美花於五月廿日後回到民間開一間「王美花烘焙坊」。

王美花接受網路節目專訪時說，這次電價調整方案中，國內消費產業的調幅非常細緻，建議業者做好電力使用管理，店家若因電價調漲，每天多花約十元，不應因此就提高產品價格。但國民黨團副書記長許宇甄稱，走訪市區內麵包店、烘焙坊，沒有一家用電低於七百度，大概只有「王美花烘焙坊」的限定店才能做到。

主計長朱澤民昨表示，主計總處估算，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率將調升至約百分之二點○三，與央行最新預測值百分之二點一六差距不大，物價會有百分之二成長，未到嚴重通膨情況；他更稱，「據我知道，目前九月並沒有調漲電價的規畫」。