漲電價 盧秀燕：應排除大眾運輸、醫療

下月的電價平均將調漲百分之十一，台中市長盧秀燕昨表示，民生物資若因為電價上漲而漲價，民眾生活會很辛苦，政府應該排除電價上漲範圍，包含大眾運輸系統、醫療院所、身心障礙、長照、老人關懷據點等。台中捷運公司昨表示將串聯各家捷運業，向中央反映，盼以用電為主的捷運可凍漲電價或採優惠措施。

盧秀燕昨出席活動時指出，電價一旦漲價，中捷每年直接電價即增一五○○萬元以上，不包含店鋪等間接電價；因中捷是大眾運輸，過去壓低票價讓大眾便利搭乘，已有虧損，若電價再漲、又壓低票價，虧損會擴大，並坦言不敢輕易調整票價。

台北市長蔣萬安昨表示，中央不需要刻意美化，應體恤民眾及小店家因電價調漲承受的衝擊，他很希望中央能了解地方政府、基層民眾、各店家在這波漲價受到影響的苦，會持續跟中央反映、爭取相關補助。

中捷公司指出，軌道業電價分別於二○二二年調漲百分之十五，去年又漲百分之十七，成本大增下，去年曾聯合捷運同業，向中央反映凍漲電價，但未成功；中捷將再度串聯各家捷運業，盼以用電為主的捷運公司，凍漲電價或採優惠措施，並持續觀察電價調漲對營運影響程度，滾動調整相關措施。

北捷指出，去年電費共廿三點八四億元，運輸本業虧損廿一億，電價調漲將對營運造成沉重壓力；新北捷運公司表示，去年用電成本約一點四四億。桃園捷運公司表示，電價上漲後，估計電費將增○點五四億；高雄捷運也表示，每年電費約四億元，捷運加輕軌全年度電費預估將增加七九五○萬元。

至於高鐵、台鐵與公路客運，同樣面臨電價調漲影響，交通部長王國材昨在立法院交通委員會允諾，高鐵、台鐵今年上半年不漲價，下半年才討論，至於公路客運因逢生存寒冬，他認為該漲，但短途由ＴＰＡＳＳ通勤月票吸收，會補貼部分中、長途費用，不會漲到業者所提最高百分之廿三的票價。