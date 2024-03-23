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旅宿業吃不消 漲房價跑不掉

聯合報／ 本報記者／連線報導

經濟部昨拍板四月電價調漲幅度，平均調幅百分之十一，除了住家、小吃攤、商家受影響，產業用電大用戶更是採較高調幅，依用電量規模調漲百分之十五至廿五，與民眾息息相關且幾乎全天候都是高用電的交通旅宿業成了重災戶。旅宿業者無奈表示，電價調漲除了增加電費支出，外包的洗床單、搬運垃圾費用等也將調漲，而這些成本漲幅都將在房價中顯現。

至於公共運輸方面，行政院長陳建仁表示，會繼續推動ＴＰＡＳＳ制度，不會漲價。至於近日討論票價調整的台鐵，交通部長王國材昨表示，台鐵票價若有調整，ＴＰＡＳＳ都吸收，不會調整；中途、長途再討論，目前還未提出，在初擬階段。

雙北捷運電價占整體營運成本逾一成，台北市長蔣萬安昨喊話中央凍漲北捷電價，新北捷運公司也向中央爭取凍漲或補貼。桃園市長張善政說，希望中央能推出更多減稅或政策優惠方案，將電價上漲的影響降到最低。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，旅宿業為高用電業者，每月電費占總支出至少百分之廿五，幾乎跟員工薪資占比差不多，電價調漲對業者來說影響非常大。他舉例，以一家有七十間房間的旅館來看，平均每月電費約廿多萬元，若調漲百分之十五，每月要多約三萬元支出。他也提到，電價調漲，除了直接影響業者電費，包括配合洗床單、搬運垃圾的廠商也都會跟著調漲收費價格，對業者來說都是成本增加。

而台灣大學校長陳文章昨天上午表示，大學近年未漲學雜費，若再加上電費調漲，對大學來說負擔甚巨，籲政府考量大學整體負擔；陳文章登高一呼，立刻引發不少公私立大學校長跟進請命。最終經濟部電價費率審議會昨決議，農漁、學校、社福團體維持電價凍漲，這次凍漲產業，會在下半年提報審議會檢討。

電價 電費

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