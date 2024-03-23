快訊

莫斯科近郊音樂廳爆槍擊案…多名武裝攻擊者掃射後縱火 40死逾百傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用電大戶半導體業 恐衝擊獲利

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

政府大漲產業用電大戶電價，因台積電一年用電量高達二百億度，法人認為恐衝擊台積全年毛利率及獲利，台積電昨天回應，尊重相關政策決定，並將積極落實節能減碳，但公司的長期毛利率會維持目標不變。

台積電居台灣用電量最大的半導體廠，漲幅將高達百分之廿五，台積電昨天回應表示，作為負責任的企業公民，長期積極落實節能減碳相關作為，訂定全球營運百分之一百使用再生能源長期目標，公司二○二二年共執行六八四項電力節能措施，總累計節能比率百分之十三，新增年節能量七億度電。

多數半導體用電大戶這幾年積極提高綠電比重，電力結構複雜，再加上公司積極朝綠色製程及相關節能減碳措施邁進，降低能源消耗，電價調漲影響程度不一。

世界先進董事長方略則表示，因是用電大戶，一定會受影響，預估影響三個季度，電費增幅約百分之十至百分之十二，對毛利率影響數約減少○點五到一個百分點，但明年整年影響應會超過一個百分點。聯電也回應，將微幅影響利潤率。

台灣綜合研究院昨天還發布二○二四年二月ＥＰＩ電力景氣指數，二月適逢春節假期，工作日數較少，致全國產業高壓以上用電量較去年同期減少百分之一點二一，但半導體業先進製程需求強勁，產能維持高利用率，二月半導體業用電量竟較去年同期爆發性成長百分之十四。

台綜院指出，半導體業因應數位轉型及ＡＩ商機，晶圓代工、先進封裝需求激增，產能維持高利用率，二月半導體業用電量較去年同期呈爆發性大增，完全不受春節長假影響，累計一至二月用電量成長百分之九點五。

電價 電費

延伸閱讀

電價漲聲響起 新北推店面節能手冊、企業凈零轉型指引

未卜先知？台積電到嘉義設廠 鄰近高中搶開半導體課

半導體用電爆發性成長 2月電力景氣燈號亮綠燈

晶圓代工廠業者世界先進：電價若調漲15% 今年毛利率影響0.5%到1%

相關新聞

電價漲 工商界轟蔡政府能源結構

經濟部昨日召開電價費率審議會，拍板四月一日起調漲電價，平均電價調漲約百分之十一，調漲後，整體平均電價為三點四五一八元，各...

新聞眼／金援、連3漲價 台電為何還是虧

電價已連三年調漲，理由是俄烏戰爭導致發電燃料成本大增，不過，漲了電價還是虧損，虧損了又再漲電價，漲電價的效果在哪？民眾感...

學者：衝擊CPI年增率 推升通膨

經濟部推估這波電價調漲將推升消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率約○點二三七個百分點，因是自今年四月才開始調漲，推估對今年ＣＰ...

旅宿業吃不消 漲房價跑不掉

經濟部昨拍板四月電價調漲幅度，平均調幅百分之十一，除了住家、小吃攤、商家受影響，產業用電大用戶更是採較高調幅，依用電量規...

用電大戶半導體業 恐衝擊獲利

政府大漲產業用電大戶電價，因台積電一年用電量高達二百億度，法人認為恐衝擊台積全年毛利率及獲利，台積電昨天回應，尊重相關政...

柯文哲：綠電吃飽 台電虧慘 全民埋單

四月起工商民生用電全漲價，平均漲幅百分之十一。民眾黨主席柯文哲批評，民進黨執政後綠油油的綠電都吃飽了，卻讓台電虧損得一塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。