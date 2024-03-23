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用電大戶半導體業 恐衝擊獲利
政府大漲產業用電大戶電價，因台積電一年用電量高達二百億度，法人認為恐衝擊台積全年毛利率及獲利，台積電昨天回應，尊重相關政策決定，並將積極落實節能減碳，但公司的長期毛利率會維持目標不變。
台積電居台灣用電量最大的半導體廠，漲幅將高達百分之廿五，台積電昨天回應表示，作為負責任的企業公民，長期積極落實節能減碳相關作為，訂定全球營運百分之一百使用再生能源長期目標，公司二○二二年共執行六八四項電力節能措施，總累計節能比率百分之十三，新增年節能量七億度電。
多數半導體用電大戶這幾年積極提高綠電比重，電力結構複雜，再加上公司積極朝綠色製程及相關節能減碳措施邁進，降低能源消耗，電價調漲影響程度不一。
世界先進董事長方略則表示，因是用電大戶，一定會受影響，預估影響三個季度，電費增幅約百分之十至百分之十二，對毛利率影響數約減少○點五到一個百分點，但明年整年影響應會超過一個百分點。聯電也回應，將微幅影響利潤率。
台灣綜合研究院昨天還發布二○二四年二月ＥＰＩ電力景氣指數，二月適逢春節假期，工作日數較少，致全國產業高壓以上用電量較去年同期減少百分之一點二一，但半導體業先進製程需求強勁，產能維持高利用率，二月半導體業用電量竟較去年同期爆發性成長百分之十四。
台綜院指出，半導體業因應數位轉型及ＡＩ商機，晶圓代工、先進封裝需求激增，產能維持高利用率，二月半導體業用電量較去年同期呈爆發性大增，完全不受春節長假影響，累計一至二月用電量成長百分之九點五。
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